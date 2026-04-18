Fallece la investigadora Marita Souto Figueroa, referente mundial en termalismo, tras una prolífica carrera

Ourense cuenta con un pilar menos en los cimientos que sustentan la excelencia de su termalismo, pues ha fallecido este viernes la investigadora Marita Souto Figueroa. La doctora, maestra y catedrática en Física y Química, que también se licenció en Farmacia y diplomó en Nutrición y Dietética, se convirtió durante su carrera profesional en toda una referente a nivel mundial sobre termalismo, gracias a sus incontables publicaciones científicas sobre el tema.

Natural de la ciudad, su primer encuentro con el misterio del agua termal llegó ya de niña, cuando su padre, catedrático de Química, la llevó al manantial de As Burgas y quedó «impresionada por el espectáculo de aquella agua caliente saliendo a borbotones del fondo de la tierra», según contó en un acto de homenaje a su legado en el Liceo allá por 2024. Su interés por la temática incrementó mientras se licenciaba en Ciencias Químicas por la Universidade de Santiago de Compostela, y su tesis se enfocó precisamente en analizar las aguas termales y micro medicinales de la provincia.

Reconocimientos a una trayectoria internacional

Aunque su carrera transcurrió como profesora en diversos centros educativos de la provincia (como el IES nº1 de O Carballiño, del que fue directora en los años 80), jamás dejó de lado el descubrir todos los elementos posibles del agua termal, como ratifican los múltiples estudios con los que hizo camino hasta las más altas cotas de reconocimiento. Entre ellas, una de las más destacables fue su inducción como académica numeraria a la Real Academia Europea de Doctores, a la que ingresó en febrero de 2025. Antes, había sido proclamada delegada española de la Federación Mundial de Hidroterapia y Climatoterapia, así como integrante de la ISMH (Sociedad Internacional de Hidrología y Climatología Médica, por sus siglas en inglés).

En cuanto a los reconocimientos por estudios individuales, en 2015 recibió la medalla Paul Couturier de la Sociedad Francesa de Termalismo y Talasoterapia para la Salud Bucodental por detectar la presencia de selenio, un antioxidante un poderoso antioxidante deficitario en Galicia, en las pozas de A Chavasqueira, hito que consiguió al ser la primera investigadora en analizar individualmente las propiedades y componentes de cada fuente termal de Ourense.

Marita fue también una referente en cuanto a la conciliación y el empoderamiento femenino, incluso cuando ambas palabras no existían en el argot social, pues llegó a cotas mundiales mientras era madre de seis hijos. Su labor por el feminismo se hizo aún más patente en 2021, cuando fue la única ponente de toda España en la cumbre del G20 realizada ese año en Roma con una conferencia titulada «El papel de la mujer trabajadora y la desigualdad de género en el termalismo de Galicia -España, en tiempos de COVID». Según contó a FARO en ese entonces, en su ponencia explicó que «es evidente que la pandemia ha sido demoledora para la clase trabajadora, especialmente para los colectivos más vulnerables y para aquellas personas con trabajos y empleos más precarios y esta nueva crisis no ha hecho más que acentuar las desigualdades de género y hacerlas aún más profundas».

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Su familia la despedirá este domingo en el Tanatorio As Burgas.