Una carrera solidaria en Ourense organizada por la Policía recaudará fondos para ayudar a los niños con cáncer

La posición final y los tiempos de carrera serán las cuestiones menos importantes de un evento deportivo con un marcado cariz social, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo en Ourense. La capital de la provincia acogerá una carrera solidaria, organizada por la Policía Nacional, cuya recaudación se destinará a Bicos de Papel, una asociación que ayuda a los menores que atraviesan un proceso oncológico, además de brindar apoyo psicológico y social a sus familias. Las inscripciones para esta prueba, con dos modalidades, ya se encuentran abiertas en la página web www.ruta091.es, con un coste de 12 euros para los adultos y para los mayores de 12 años, con autorización —el recorrido de esta categoría será de cinco kilómetros—, y de 10 euros para la inscripción en la modalidad infantil e inclusiva —sin límite de edad—, con una distancia de mil metros.

Se trata de la tercera carrera solidaria —denominada Ruta 091— que la comisaría provincial organiza en los últimos años, con el objetivo de ayudar a dar visibilidad a iniciativas sociales, además de contribuir a la recaudación de fondos para causas de interés general. La cita de 2025 reunió más de 10.200 euros para Trascos, una asociación sin ánimo de lucro que apoya a personas con trastorno del espectro autista (TEA). El recorrido del 10 de mayo de 2026 será circular: partirá desde la Glorieta de la Policía Nacional y pasará por lugares emblemáticos de la ciudad. El coste de la inscripción, que se cierra el 5 de mayo a las 23:59 horas, incluye la entrega a los corredores de una camiseta técnica.

La carrera contará con un cronometraje a través del chip incorporado en el dorsal. Aunque la clasificación será lo menos importante de la jornada, los corredores que lleguen en primer, segundo y tercer lugar, en las categorías masculina y femenina, recibirán premios. La organización ofrece la posibilidad de contribuir a esta causa solidaria sin llegar a correr, a través de la iniciativa de 'Dorsal Cero', para todas las personas que, sin participar en la prueba, quieran aportar una cantidad para ayudar a Bicos de Papel.

En la presentación de la carrera, este viernes, en un acto en el que también estaban el comisario provincial, Juan Cástor Vázquez, el concejal de Deportes, Aníbal Pereira, y el diputado provincial Jorge Pumar, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Ourense, Eladio Santos, animó a la ciudadanía a participar en una iniciativa con la que «a través de cada inscrición, estaremos axudando a una asociación que promove melloras na atención e que precisa financiamento para continuar cos seus proxectos». El representante de la administración estatal subraya la labor «imprescindible» que lleva a cabo Bicos de Papel como respaldo en el duro proceso oncológico en la etapa infantil, «para mellorar as vidas dos nenos e nenas hospitalizados con cancro, e das súas familias».

Recorridos

La prueba de adultos y mayores de 12 años autorizados comenzará a las 10:30 horas de la mañana en la Glorieta de la Policía Nacional. El recorrido continuará por Curros Enríquez, Sáenz Díez y Plaza de Concepción Arenal, para proseguir por la calle del Progreso, Avenida de Zamora, calles Bonhome, Galicia, Xose Ramón Fernández Osea, Lugo y Villar, hasta la Plaza de la Herrería, Cervantes, Barreira y Plaza Mayor, para continuar por Lamas Carvajal, calle del Paseo, Parque San Lázaro y Curros Enríquez, donde los corredores encararán los últimos metros del itinerario para finalizar en la Glorieta de la Policía Nacional.

La carrera infantil dará comienzo a las 11:30 horas, también en la rotonda dedicada al cuerpo de seguridad. El recorrido continuará por la calle Curros Enríquez hasta llegar al Parque de San Lázaro, donde se hará un cambio de sentido para circular de nuevo por la Calle Curros Enríquez y terminar en la citada glorieta.

Colaboradores

En esta III edición de la carrera solidaria Ruta 091 de la ciudad de Ourense colaboran a nivel institucional el Concello, la Diputación y la Xunta de Galicia. Además, varias empresas y entidades de la provincia, de distintos sectores, se suman también en el apoyo a la iniciativa. Banco Santander y Mupol son los patrocinadores generales de todo el calendario de carreras Ruta 091 en España, que se celebra en más de 47 ciudades, con una participacón que supera en conjunto las 40.000 personas inscritas en las diferentes modalidades.