Agresión nocturna
Un botellazo y un vaso arrojado en A Pobra de Trives, en Ourense, acaban en una condena por lesiones y daños
El acusado negó los hechos, pero la jueza considera acreditado que agredió a la víctima con una botella y luego dañó su vehículo, por lo que deberá pagar una multa y una indemnización adicional
Una noche de juerga en la localidad de A Pobra de Trives en el año 2022 se saldó en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense con dos multas por dos delitos: un delito leve de daños y otro de lesiones. El motivo: un botellazo y un vaso arrojado.
Según lo relatado en el escrito fiscal, el 12 de agosto de 2022 el acusado se dirigió al denunciante «con quien había tenido enfrentamientos previos» y le propinó «un fuerte golpe en la cabeza con un botellín». La víctima, «con una brecha sangrante», abandonó el lugar en su vehículo para interponer denuncia ante la Guardia Civil y acudir al centro médico. Al regreso, el acusado le lanzó un vaso al coche, provocando daños valorados en 1.192,85 euros.
El pasado mes de marzo se celebró el juicio y el acusado negó todos los hechos, reconociendo únicamente que existía un conflicto previo entre ambos y esa fue la causa de que esa noche— según su versión— la víctima le pidiese hablar, «pero buscaba problemas». «Me pegó un puñetazo que yo no devolví», aseguró antes de negar el botellazo y desconocer cómo podría haberse hecho el perjudicado una brecha, «sería en otro momento», sostuvo.
La versión del denunciante fue que fue el acusado el que le pidió apartarse para hablar. Lo hizo y sufrió el golpe.
Su relato lo avaló un testigo presencial que aquella noche salía de trabajar en un bar de la zona y vio a los dos «discutiendo acaloradamente» y, a continuación, «como le da con una botella en la cabeza y empieza a sangrar». También que otro hombre, amigo de la víctima, se lo encontró camino de su coche y al verlo sangrando le dijo que lo acompañaba al médico. Al volver presenció el impacto del vaso contra el parabrisas del coche.
Para la jueza quedó acreditada la agresión como la cuenta la víctima, avalada «con el parte médico» y también por los testigos a los que otorga «total credibilidad», a diferencia al acusado, en cuyo relato no encuentra «la más mínima consistencia», «dice ser él el agredido y, sin embargo, ni denuncia ni presenta lesión alguna», expone la sentencia.
Así las cosas, el Juzgado de lo Penal de Ourense condena al agresor a una multa de 2 meses a razón de 5 euros diarios por un delito leve de daños y a la misma sanción, 2 meses a 5 euros al día, por un delito leve de lesiones. En total 600 euros a los que sumará la responsabilidad civil: debe indemnizar a la víctima con 330 euros por las heridas y otros 300 por la franquicia del vehículo.
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