Un incendio declarado de madrugada causa graves daños en una nave de transportes en el polígono ourensano de San Cibrao das Viñas

Una nave industrial del polígono de San Cibrao das Viñas, situada en la calle número 6 del principal complejo empresarial de Ourense, se ha visto muy afectada por un incendio urbano que un trabajador detectó sobre las 5:00 horas de la madrugada del jueves al viernes. La instalación pertenece a una mercantil que se dedica a los servicios de transporte por carretera. El suceso requirió la movilización de bomberos de distintas bases, que consiguieron en conjunto controlar el fuego y contener el avance de unas llamas virulentas, con gran carga térmica. Ardieron un total de cuatro remolques de tráiler (una de las gabarras estaba cargada con material para la automoción), así como una cabeza tractora, que también resultó calcinada, y un coche, afectado por el fuego en menor medida. En las instalaciones había un depósito de combustible que quedó completamente derretido. Las causas del suceso están bajo investigación.

El magnesio de los airbags del interior de los volantes almacenados en uno de los remolques reaccionó durante la aplicación de agua, en la extinción, causando explosiones, que son normales en este tipo de sucesos, según explican fuentes de los bomberos. La estructura de hormigón armado de la nave redujo el alcance de los posibles desperfectos pero, en cualquier caso, las pérdidas son cuantiosas, en una cuantía pendiente de determinar por parte de los expertos en siniestros. La cubierta de la instalación ha quedado muy afectada. Además, una nave aledaña sufrió las consecuencias de la propagación del humo, y una segunda instalación próxima, de manera más leve.

Un empleado que acudía al lugar para empezar su jornada laboral llamó en torno a las 5 de la madrugada al 112, tras detectar que se estaba registrando un incendio en el interior de la nave 246 del polígono, a la altura de Pazos de San Clodio. El recinto se encontraba vacío cuando comenzó el fuego. Tras la acumulación inicial de gases a consecuencia de la combustión, la entrada de oxígeno desencadenó una deflagración que aportó más virulencia al incendio, según explican fuentes de los bomberos.

La central de coordinación del 112 activó un operativo en el que participaron profesionales de extinción del parque del propio polígono de San Cibrao das Viñas. Llegaron a reunirse un total de seis personas entre el personal operativo de turno y los que acudieron a esta emergencia para reforzar a sus compañeros. También fueron movilizados los bomberos de la ciudad de Ourense: se desplazaron tres unidades de autobomba con un total de siete efectivos. El GES de O Pereiro de Aguiar acudió con su único bombero disponible en el servicio. También estaban la Guardia Civil y trabajadores del distrito forestal, de Medio Rural, en este caso para colaborar con el suministro de agua, mediante una motobomba.

Después de un trabajo intenso de contención del fuego, los profesionales de la extinción consiguieron controlar la situación generada con este virulento incendio industrial. Una dotación se encarga de enfriar bien la zona y de evitar posibles reactivaciones del fuego, cuyas causas están pendientes de investigación.