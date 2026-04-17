La empresa ourensana Misturas asume por emergencia "gran parte" de las obras de la Avenida de Portugal de la ciudad de Ourense, tras un mes de parón

La empresa ourensana Misturas será la encargada de retomar y completar «gran parte» de las obras de humanización de la Avenida de Portugal, paralizadas desde hace un mes tras el abandono de la adjudicataria Opain S.L. El anuncio lo realizó este viernes el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quien avanzó que la actividad se reanudará a lo largo de la próxima semana mediante un procedimiento de emergencia.

La intervención permite reactivar un proyecto que apenas alcanza el 30% de ejecución y que permanece detenido desde el pasado 9 de marzo, cuando la empresa concesionaria cesó de forma imprevista los trabajos alegando supuestos impagos del Concello. Un retraso en los pagos que el alcalde se encargó de trasladar que era de 400.000 euros de un montante total de 5,2 millones de euros por lo que consideraba «injustificado» poner pausa a un proyecto de esta envergadura, ya que es el encargado de cambiar la cara del barrio de O Couto.

Días más tarde, trascendió que la firma había comunicado meses antes en un juzgado una situación de «insolvencia inminente», situación respecto a la cual no quisieron hacer declaraciones, como tampico sobre la rescisión del contrato de la Avenida de Portugal, «seguimos trabajando en otros proyectos», se limitaron a decir, sin detallar cuáles.

Ahora, según detalló el regidor, Misturas —firma vinculada a Extraco— comenzó ya este mismo viernes a trabajar sobre el terreno con una serie de actuaciones previas imprescindibles para evaluar el estado real de la intervención tras semanas de inactividad. Así, a lo largo de la jornada realizaron un levantamiento topográfico completo de la avenida, al tiempo que hicieron un inventario de los materiales existentes y se procedió a la recolocación de medios auxiliares.

El dispositivo técnico incluirá también la revisión de vallados y pasarelas, en una calle que presenta actualmente importantes afecciones a la movilidad peatonal y tráfico.

El objetivo de estas primeras tareas es poder levantar el acta de inicio que permita retomar la obra «con normalidad» a partir de la próxima semana, inicialmente mediante trabajos manuales. Pérez Jácome incidió en que la tramitación por emergencia responde a la necesidad de garantizar, en primer término, la seguridad en la zona. «Se trata de que la calle esté completamente operativa desde el punto de vista de la seguridad», señaló. En paralelo, aseguró que la nueva adjudicataria trabajará a un «ritmo superior» al de la anterior empresa, con el fin de acortar los plazos pendientes y minimizar el impacto sobre vecinos y negocios.

La decisión municipal llega después de que los servicios técnicos evaluasen distintas alternativas para desbloquear la situación. Entre ellas se barajó la posibilidad de una cesión de mutuo acuerdo de la obra por parte de Opain a otra empresa, una opción que finalmente no prosperó debido a las «trabas» planteadas por la adjudicataria inicial, según explicó el alcalde.

En este contexto, el Concello inició el procedimiento para rescindir el contrato con Opain y activar las medidas previstas en la legislación vigente. Entre ellas, la retención de avales, la imposición de sanciones y la reclamación de posibles daños y perjuicios derivados de la paralización, incluidas eventuales pérdidas de subvenciones. Además, el gobierno local estudia solicitar la prohibición de que la empresa pueda contratar con administraciones públicas durante un periodo de hasta cinco años. Fuentes de la compañía evitaron pronunciarse sobre estos términos.

Mientras tanto, la reactivación de las obras en la Avenida de Portugal es recibida con cautela por vecinos y comerciantes de la zona, donde la intervención, iniciada en mayo de 2025, ha generado importantes problemas de accesibilidad, especialmente para actividades que dependen de la carga y descarga o del acceso rodado. «Todos los negocios lo estamos llevando mal», señalaba recientemente un comerciante, que resumía el sentir general de un tejido comercial que acumula meses de dificultades y un último mes de parón total y ahora espera poder poner fin a una situación que ha lastrado la actividad económica local.