La Diputación de Ourense movilizará más de 20,2 millones y alcanza un récord de 102,5 millones en financiación a concellos

La Diputación de Ourense dará un nuevo impulso económico a la provincia con la movilización de más de 20,2 millones de euros, procedentes del remanente de tesorería, en el marco de dos modificaciones de crédito que el gobierno provincial, presidido por Luis Menor, llevará el próximo miércoles a comisión. Con esta nueva inyección, la institución provincial alcanzará la cifra histórica de 102,5 millones de euros en financiación directa a entidades locales.

El grueso de los fondos se destina a la cooperación con concellos de menos de 20.000 habitantes —todos excepto la capital—, con una partida que supera los 12,8 millones de euros y permitirá financiar cerca de 300 actuaciones municipales. Las intervenciones se centran principalmente en la mejora de servicios básicos como saneamiento y abastecimiento, humanización de calles o acondicionamiento de caminos rurales, además de actuaciones en eficiencia energética y programación cultural.

También se incluyen proyectos para reparar infraestructuras dañadas por incendios y temporales. En el ámbito social, destacan 750.000 euros para cofinanciar residencias de mayores y centros de día en los concellos de Baltar, Calvos de Randín y Xunqueira de Ambía, así como 300.000 euros para mejorar el entorno de centros en Padrenda y Piñor.

Además, las infraestructuras deportivas recibirán más de 1,4 millones de euros, con actuaciones en campos de fútbol, la ampliación del polideportivo de Barbadás y nuevas instalaciones en Vilamarín. A ello se suman ayudas a conservatorios de cinco municipios y aportaciones a los concellos que albergan bases de los Grupos de Emergencia Supramunicipal.

El segundo expediente contempla más de 7,2 millones de euros para actividades sociales, culturales y deportivas, impulsadas por entidades de distintos ámbitos. Incluye, además, más de un millón de euros para mancomunidades y una destacada aportación de 500.000 euros al plan “Futuro Verde do Alto Támega”.

Una vez aprobadas estas modificaciones presupuestarias, en conjunto, la Diputación habrá movilizado 48,1 millones de euros en 2026.