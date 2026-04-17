Las cuevas y bodegas de Seadur ya son bien de interés cultural

El conjunto de Covas e Adegas de Seadur, en el municipio valdeorrés de Larouco, ya cuenta con la declaración de bien de interés cultural (BIC). La Xunta concluye el proceso con el que se acredita el valor etnológico de estos enclaves, relacionados con la cultura del vino, además de reflejar la cultura y las formas de vida tradicionales de un pueblo a lo largo de su historia. La alcaldesa, Patricia Lamela, destaca que las de Larouco «son las mejor conservadas de Valdeorras en su entorno».

El DOG publicó ayer la declaración de BIC tras los informes favorables del Consello da Cultura Galega y el Museo do Pobo Galego, que le otorgan la categoría de elemento representativo «singular». Con esta declaración, que eleva a 797 el número de BIC existentes en toda Galicia, se reconoce el máximo nivel de protección al conjunto de 81 bodegas y cuevas de Seadur, que constituyen por su autenticidad e integridad un bien emblemático del patrimonio cultural gallego. Se trata de un gran núcleo que se mantiene intacto, con mínimas alteraciones de las edificaciones tradicionales y escasas las afecciones producidas por el uso de materiales modernos sin revestir o por la modificación de alturas y volúmenes.

Esta declaración se fundamenta en que estas bodegas conviven en un espacio único en el que, tanto la excepcionalidad de las cuevas y la homogeneidad de sus detalles técnicos, vinculadas a las formas de vida y cultura tradicional, son testigos de las relaciones de uso y mantenimiento, y reúnen valores propios que deben ser destacados.

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La arquitectura de las cuevas de Seadur responde a una función de guardar y conservar, por la necesidad de resguardar el vino de las altas temperaturas de la zona, además de ofrecer condiciones adecuadas hasta el momento del injerto. Otro de los usos consiste en el encuentro social, familiar y vecinal, como lugares donde compartir festividades, conversacionesy procesos sobre la elaboración o resultado de la vendimia. La alcaldesa destaca que «hasta ahora, estuvieron muy preservadas y ahora que consiguieron fama, se pretende que sigan así». La regidora subraya que Larouco cuenta con la única cueva «publica» de la comarca, gracias a la cesión de la Asociación de Coveiros para destinar a catas y eventos.