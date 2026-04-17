Aceleran los proyectos más esperados: centro de mayores de Amancio Ortega, O Posío y el gran parque y piscinas de Ponte Canedo

Ourense es un campo permanente de vallas y obras de distinta índole y distinto capital inversor, pero en estos momentos están en marcha —o a punto de culminarse en algún caso— algunas de las más esperadas, que suman 40 millones de euros. Además del centro de mayores de la Fundación Amancio Ortega, con un presupuesto de 25 millones de euros, también avanzan Parque Canedo, en A Ponte, con una inversión de casi 8 millones de euros; la remodelación del Jardín del Posío, que también supera los plazos previstos, aunque se están reforzando medios para rematarla esta primavera; y, finalmente, el Concello retoma también las obras, ahora paralizadas, de la avenida de Portugal, con un presupuesto de 5,2 millones de euros.

«Vamos en plazo»

Una de las obras que está cumpliendo los pasos previstos y que, según la Fundación Amancio Ortega, estaría rematada en el plazo de seis meses —es decir, en octubre de este año— es el centro de mayores que se construye en el solar que ocupó en su día la estación de autobuses de la ciudad, en O Pino, y dispondrá de 120 plazas.

Según fuentes de la fundación, los trabajos avanzan «en plazo; la obra estaría totalmente terminada dentro de seis meses (es decir, en el último trimestre de 2026); lo que no podemos es dar fecha de apertura, porque, aunque esté todo rematado, incluida la urbanización y demás, hay otros procesos burocráticos que ya no dependen de nosotros».

El centro, uno de los más esperados, incluye una dotación de zonas verdes y deja 4.000 metros de zonas públicas en su entorno para uso de las urbanizaciones de vivienda próximas, que quedaron en su día sin área de esparcimiento. Será pionero no solo en la atención integral a los mayores, sino también en terapias avanzadas de enfermedades como el alzhéimer.

Estado de las obras del Posío, ya muy avanzadas, este jueves. / Iñaki Osorio

O Posío pisa el acelerador

Aunque con cierto retraso sobre los plazos iniciales —pues estaba previsto que las obras remataran en febrero—, avanza rápido y «estos días con mayor dotación de personal», indican los vecinos, la remodelación integral de O Posío, con una partida de 2,7 millones de euros y que se prevé pueda estar terminada también antes del verano. Está finalizada ya la estructura exterior de la gran cafetería y estos días los obreros trabajan en el remodelado parque, con nuevos juegos que se incorporan al conjunto.

Las fotos tomadas esta misma semana muestran la plantación de nuevas especies de árboles en el paseo central, nuevas farolas y plantas de temporada en los nuevos diseños de parterres.

Parque Canedo, con el parking, casi un año después del inicio de las obras. / Iñaki Osorio

El Parque Canedo, con una inversión final —incluido IVA— de casi 8 millones de euros, también avanza. Cumple un año desde el inicio de las obras, pero se ha ejecutado ya la parte más compleja, que es el aparcamiento de casi 400 plazas. Le queda, si se cumplen los plazos previstos de año y medio de obras, otros seis meses de trabajos. El proyecto se ejecuta sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados, incluye 18.000 m² de zonas ajardinadas y una piscina de cerca de 800 metros cuadrados.

La otra obra en marcha desde hace casi un año y ahora parada, pero que el Concello se comprometió a reiniciar este viernes, es la de la avenida de Portugal. Es cierto que ya acumulaba mucho retraso y que, aun comenzando este mismo viernes, necesitaría muchos meses para rematar ese 50% que, según el concejal de Infraestructuras, Fran Lorenzo, queda por realizar. Sin embargo, es uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a mejora vial, con una partida de 5,2 millones de euros.

Las promesas pendientes

En el cajón de las promesas están obras por 19 millones de euros que el Concello anunció gracias a una subvención de 8.730.304 euros de fondos FEDER para ejecutar proyectos de movilidad, infraestructuras y medio ambiente en la ciudad, cuyo presupuesto total ascenderá a 19.984.134,23 euros, gracias a una aportación municipal de 11.253.830 euros. Si bien se espera que se active todo el proceso de adjudicaciones e inauguraciones coincidiendo con un proceso electoral crucial, para el que queda poco más de un año, estas inversiones pendientes incluyen tres apartados.

El Ourense Conectado, cuyas obras están aún sin ejecutar, contempla, entre muchos otros proyectos, la humanización de las calles Doctor Fleming y Bohome; la movilidad vertical en la rampa de Sás; la mejora de la movilidad vertical en Amor Ruibal y Vasco Díaz Tanco, esta última ya con el expediente aprobado.

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Este acuerdo de colaboración con ayuda del Plan Edil incluye también otros apartados como el Ourense verde, con proyectos aún sin ejecutar como los de creación de pasillos verdes y barrios interconectados, que incluye zonas arboladas para una ciudad que alcanza máximas gallegas e incluso nacionales cada verano.