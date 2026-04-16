Verín tendrá hospitalización a domicilio, pero no cardiólogo

Los vecinos de la comarca de Verín deberán seguir desplazándose a Ourense para recibir atención cardiológica. Desde el Sergas explican que se trata de un servicio altamente especializado que no forma parte del cuadro de personal o de la cartera de servicios de un hospital comarcal como el de Verín. Asimismo, aseguran que en mayo se retomará la Unidad de Hospitalización a Domicilio, HADO. Ambos servicios preocupan al PSOE de Ourense, que lleva al Parlamento la «preocupante» situación de la sanidad pública en Verín y reclama precisamente que se refuercen la hospitalización a domicilio y el área de cardiología.

La diputada autonómica por Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta, registró una batería de iniciativas para denunciar el deterioro de servicios sanitarios esenciales en el hospital de Verín y reclamar medidas «urgentes» por parte de la Xunta. En el caso de la hospitalización a domicilio y de los cuidados paliativos, Dacosta critica que se pasó de un modelo estructurado y con seguimiento continuado a una atención insuficiente, «que en la práctica se limita a una consulta semanal de enfermería para unos 20 pacientes», y que se sostiene gracias al compromiso de los profesionales. En cuanto a las afecciones cardiacas, denuncia que muchos pacientes, especialmente los mayores, tienen que ir a Ourense, a más de una hora, para pruebas y revisiones.

Noticias relacionadas

Desde el Sergas aclaran que los cuidados paliativos cuentan con una consulta específica, y que HADO depende desde su puesta en marcha de Medicina Interna, dispone de suficiente personal y medios, y son estos profesionales los que ultiman los detalles para retomar la actividad en mayo.