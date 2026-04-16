Presunto grupo criminal
Una redada contra el tráfico de drogas en O Barco se salda con 8 detenidos, todos en libertad
La Fiscalía no solicitó prisión provisional y la jueza acuerda la privación de la tenencia y porte de armas para dos de los investigados, tras esa petición del ministerio público
J. F.
Una espectacular intervención de la Guardia Civil en O Barco de Valdeorras, desarrollada este miércoles desde primera hora, con el despliegue de varias unidades, incluido el refuerzo aéreo del helicóptero del instituto armado, en el marco de una investigación contra el tráfico de drogas en la zona, se saldó con la detención de un total de ocho sospechosos. Todos ellos se encuentran ya en situación de libertad provisional, después de la decisión adoptada este jueves por la jueza de la plaza número 1 del tribunal de instancia de O Barco.
La autoridad adoptó esa conclusión tras la puesta a disposición de los sospechosos, en una causa que, según fuentes judiciales consultadas, se tramita por posibles delitos contra la salud pública —en la modalidad de tráfico de drogas—, y pertenencia a organización criminal.
Los ocho detenidos pudieron salir del edificio judicial en libertad, después de las comparecencias, porque la Fiscalía no solicitó prisión provisional para ninguno de ellos. Dos de los sospechosos sí cuentan con la medida cautelar de privación de tenencia y porte de armas. Es una decisión de la jueza adoptada tras la petición del ministerio público, según indica el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
- La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
- Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
- Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras