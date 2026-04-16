La Policía detiene en Ourense y Tarragona a dos hombres que engañaban a menores para obtener imágenes de contenido sexual con videollamadas

La denuncia interpuesta por el padre de un niño de solo ocho años, que fue contactado por desconocidos a través de una aplicación de mensajería, ha permitido a la Policía atrapar a dos hombres, en Ourense y Tarragona, que presuntamente ejercían como 'groomers', es decir, engañando a menores de edad y procurando ganarse su confianza con el objetivo de obtener imágenes de contenido sexual. En esta operación, bautizada por las autoridades como 'Souter', los agentes han intervenido en los registros miles de archivos de pornografía infantil. Los contenidos ilegales se encontraban en teléfonos móviles y en carpetas ocultas, que los policías están analizando para poder determinar si hay más víctimas, así como el alcance de esta intervención.

Los detenidos están investigados como presuntos responsables de un delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La víctima inicial, de solo ocho años, fue contactada por personas desconocidas a través de una aplicación de mensajería y red social, que permite entre sus utilidades la desaparición automática de imágenes y vídeos tras su visualización. Una modalidad que, en este caso, fue empleada de manera maliciosa por los delincuentes.

A raíz de los hechos comunicados por el progenitor, la Policía Nacional pudo confirmar que varios varones mayores de edad habrían logrado ganarse la confianza de dos menores, a quienes inducían para que les enviasen imágenes de contenido sexual. Una vez establecida una relación de confianza, los presuntos autores intensificaban el contacto a través de videollamadas, en las que solicitaban y obtenían imágenes en tiempo real de los menores. Las víctimas utilizaban tabletas electrónicas y teléfonos familiares desde su propia habitación.

Investigan la posible existencia de una red de distribución de pornografía infantil

Los investigadores lograron identificar y localizar a los presuntos responsables en las ciudades de Ourense y Tarragona, donde los agentes llevaron a cabo entradas y registros de manera simultánea. Como resultado de este operativo, fueron detenidas dos varones, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Según fuentes policiales, el sospechoso de Ourense quedó en libertad provisional, tras comparecer ante la autoridad judicial en el tribunal de instancia. Está investigado y deberá rendir cuentas por estos hechos ante la justicia, en la vía penal.

En los registros de esta operación, los agentes se incautaron de diverso material electrónico que actualmente está siendo analizado por los especialistas, para determinar la posible existencia de una red de distribución de pornografía infantil, así como la identificación de otras posibles víctimas en el territorio nacional.

La Policía subraya la importancia de la supervisión del uso de dispositivos electrónicos que llevan a cabo los menores de edad. Ante cualquier indicio de este tipo de delitos, hay que denunciar, afirman las autoridades. Dentro de los planes de prevención establecidos por el Ministerio del Interior, tanto la Policía como la Guardia Civil realizan frecuentes charlas informativas dirigidas a menores de edad, en los centros educativos, desde las etapas de Primaria hasta las de Bachillerato, para inculcarles los riesgos de las redes sociales y del peligro de internet. Toda cautela es poca.