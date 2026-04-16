Monterrei celebrará un ciclo de conferencias sobre literatura e historia con ganadores del Premio Planeta y Azorín

Monterrei acogerá los días 22 y 23 de mayo el Ciclo de Conferencias Monterrei Literatura e Historia, un nuevo encuentro literario que se celebrará en el Parador de Monterrei y que reunirá a varios autores vinculados a la novela y la divulgación histórica. La cita fue presentada en el propio recinto. En el acto participaron José Luís Suárez, alcalde del Ayuntamiento de Monterrei; Miguel Losada, antropólogo y director del ciclo; Marcos Vázquez, director de área de la Diputación de Ourense, y José María Lago, diputado provincial.

Durante la presentación, Suárez destacó la relación del municipio con la temática del foro y señaló que «Monterrei es el escenario perfecto para una iniciativa de estas características. Estamos hablando de un lugar con un enorme valor patrimonial, donde la historia forma parte del propio paisaje». El programa contará con la participación de Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta 2022; Rosario Raro, Premio Azorín 2024; Pedro Feijoo, Premio Generales 2024; Juan Miguel Zunzunegui, Premio Hispanidad 2024; además del historiador José Calvo Poyato y del catedrático de Historia Medieval José Luis Corral.

Programa de conferencias y actividades

La programación arrancará el viernes 22 de mayo a las 18.00 horas con la inauguración oficial a cargo de Miguel Losada y José Luís Suárez. A continuación, José Calvo Poyato ofrecerá la conferencia «La Leyenda Negra de los Dueños del Mundo», mientras que José Luis Corral intervendrá con «El vuelo de el águila: de los Trastámara a los Austrias». Tras un receso, la jornada continuará con un coloquio protagonizado por Luz Gabás en torno a «Corazón de Oro». El día concluirá con una firma de libros y una degustación de vinos de la Denominación de Origen Monterrei. El sábado 23 de mayo la primera intervención será la de Rosario Raro, con la conferencia «La paradójica figura del negrero filántropo». Después, Pedro Feijoo presentará «El asesino que nos robó la historia» y el cierre correrá a cargo de Juan Miguel Zunzunegui, con «Al día siguiente de la conquista». Al igual que en la jornada anterior, el programa incluirá firma de ejemplares y una nueva sesión enogastronómica. Según la organización, el ciclo nace con la intención de convertirse en un foro de divulgación histórica y literaria y de reforzar el valor patrimonial y cultural de Monterrei como espacio de encuentro entre conocimiento, territorio e identidad.