Un georradar revela una ciudad romana soterrada de 16 hectáreas en el concello ourensano de Vilar de Barrio, que recibe 30.000 euros para su estudio

El Concello ourensano de Vilar de Barrio ha conseguido una nueva aportación económica de 30.000 euros destinada a continuar con la puesta en valor del conjunto arqueológico del Castelo de San Xoán de Bara, uno de los enclaves patrimoniales más singulares del noroeste peninsular.

Esta nueva actuación permitirá seguir avanzando en la investigación, recuperación y musealización del espacio, en el que en los últimos años «se han aplicado técnicas avanzadas de prospección, entre ellas el georradar, una tecnología que ha sido la última en incorporarse y que ha permitido radiografiar el subsuelo del yacimiento y revelar la existencia de una compleja trama urbana soterrada que se extiende a lo largo de 16 hectáreas». Así lo resalta el arqueólogo Martiño Vázquez, que recuerda que, desde 2021, el conjunto es objeto de una estrategia continuada de investigación y puesta en valor.

En este periodo se han excavado y acondicionado más de 300 metros cuadrados, en los que se han documentado elementos como una antigua calle y una muralla de carácter monumental. Además, se han recuperado caminos que permanecían ocultos tras décadas de abandono, se ha creado una ruta de senderismo interpretativa, cuyos paneles ilustra el artista ourensano Miguel Robledo, y se ha mejorado la señalización de los accesos desde las principales vías.

Para hacer todo esto posible, la financiación es un paso fundamental y el pequeño Concello de Vilar de Barrio no dispone de fondos propios para poder dedicarlos a las campañas, pero sí de la motivación para «golpear puerta a puerta». De este modo lo resume Vázquez, trasladando que la nueva financiación llega de la Axencia Galega de Turismo que ha estado apoyando desde el principio, por lo que los arqueólogos concilian su tarea con el turismo de aquellos interesados en «una ciudad romana plenamente construída que abre una línea de investigación muy importante en la arqueología gallega».

La pretensión es que el yacimiento se convierta en «un referente cultural y turístico» en el concello de Vilar de Barrio donde el alcalde, Manuel Conde, celebra que «tenemos la suerte de contar en nuestro territorio con un monumento excepcional».

Ahora, una vez concedida esta ayuda, la nueva intervención permitirá mantener la continuidad de las campañas y avanzar en la investigación y musealización del sector conocido como Burato dos Mouros, donde el objetivo es lograr la ampliación de 100 metros cuadrados. Se trata de un espacio de gran carga simbólica y muy presente en el imaginario colectivo local, asociado a leyendas y tradiciones populares, donde puede visitarse la muralla de la ciudad y recorrer «una ruta de 40 minutos perfecta para hacer en familia y disfrutar de las vistas de la totalidad de A Limia».

El Concello maneja como plazo de ejecución el periodo estival, con el objetivo de finalizar las actuaciones en el mes de octubre.