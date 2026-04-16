Fallece Manuel Velo, exalcalde del municipio ourensano de A Merca

A Merca despide a Manuel Jorge Velo Reinoso (PP), que fue alcalde del municipio de 1999 a 2017. Sustituyó a Manuel Vázquez Outeiriño y dio paso al actual dirigente, José Manuel Garrido. Durante su mandato se construyeron el centro de salud, el nuevo tanatorio y la piscina, además de conseguir la aprobación del plan urbanístico del municipio. Asimismo, durante su tiempo como alcalde se creó la guardería municipal. La conducción tendrá lugar desde el tanatorio, este viernes, a las 17.30 horas, hasta la iglesia parroquial de Santa María de Olás.

El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, fue alcalde en A Merca, y Velo estaba en el grupo como concejal de gobierno. Fernández elogia la figura del exregidor, cuyo fallecimiento califica como una «enorme tristeza» y una «irreparable» pérdida.

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«Quédanos o teu imborrable recordo, amizade sen límites, bonhomía, servizo público. Un gran alcalde da Merca, persoa inigualable, un señor», destaca Rosendo.