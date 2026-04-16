La Confederación requiere 5.200 euros de multa al Concello por distintos vertidos

La Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) ha enviado un requerimiento al Concello de Ourense para que proceda al pago 5.225 euros, en concepto de una multa que le ha impuesto el organismo de cuenca hace ya más de dos años a esta administración local, por el vertido de residuos contaminantes, que han dañado aguas de cauces de dominio público. El Concello dio cuenta ayer de este requerimiento en la Xunta de Goberno local para proceder al pago de una sanción, que está recogida en el procedimiento iniciado como consecuencia del «vertido directo, sin autorización administrativa previa, de este organismo de cuenca, de aguas residuales procedentes de una alcantarilla al río Barbañica», explica, hechos que se produjeron el día 23 de febrero de 2024, «causando daños al dominio público hidráulico, en calle Camino de Barbadás». Finalmente, tras este tiempo de espera, el Concello ha dado cuenta ya a Tesorería para que refleje este pago e n la contabilidad contabilidad municipal. Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo su desestimación por silencio. Todo eso sin perjuicio de que pueda interponer usted cualquier otro recurso o acción que estime procedente. Se dio cuenta del informe ayer en el transcurso de la Xunta de Goberno local del Concello.