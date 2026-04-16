Operación Reliquia
La asistenta a domicilio ourensana que robaba joyas a las personas mayores que atendía en casa: 14 víctimas y 30.000 euros de botín
Aprovechaba la relación de confianza y el acceso a las casas para sustraer joyas de las víctimas; 38 piezas fueron reconocidas, pero hay dueñas que ya han fallecido o no pueden identificar los objetos, debido a su avanzada edad
Una mujer de nacionalidad española y de 44 años de edad, una vecina de O Carballiño que carece de antecedentes, se enfrenta a un procedimiento penal como presunta autora de un delito continuado de hurto, del que fueron víctimas catorce personas mayores a las que esta sospechosa atendía como trabajadora de ayuda a domicilio. Aprovechaba esa relación de confianza y el acceso a las casas para, presuntamente, sustraer joyas, sin el conocimiento de las perjudicadas. Agentes de la Guardia Civil de Ribadavia han esclarecido los hechos en el marco de la denominada operación Reliquia. El importe total de los objetos sustraídos que vendió la detenida supera los 30.000 euros de botín.
El instituto armado considera que en este caso concurre una agravante por el abuso de confianza por parte de la sospechosa, así como por la vulnerabilidad de las víctimas, mayores. Las investigaciones comenzaron en enero de este año, a partir de una denuncia de una mujer de Ribadavia, que detectó la falta de joyas en su domicilio, sin que hubiese signos de empleo de fuerza.
Los agentes manejaron como hipótesis que la autora de esa sustracción fuese una persona que tenía o tuvo acceso al domicilio de la afectada. La señora había tenido solo dos asistentas en el hogar. Tras llevar a cabo varias comprobaciones, la Guardia Civil constató que una de ellas, la que resultó detenida, había vendido en 2024 y 2025 múltiples joyas de la perjudicada en locales de compraventa de O Carballiño y Ourense.
Los guardias dedujeron que podía haber más personas afectadas, y su intuición resultó acertada. Los investigadores localizaron un listado de personas de edad avanzada que habían sido atendidas a nivel profesional por esta mujer. La operación ha permitido identificar a un total de 14 víctimas, que pudieron reconocer en conjunto 38 joyas sustraídas presuntamente por esta sospechosa. No obstante, no se han podido reconocer todas las piezas robadas, debido a la edad avanzada de las dueñas, o al hecho de que algunas ya han fallecido.
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