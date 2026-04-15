Tecnología avanzada para tratar las patologías de la voz y evitar el quirófano y un ingreso: así trabajan en el hospital de Ourense

«Aconsejamos evitar el abuso de la voz, no hablar en ambientes con mucho ruido, evitar el carraspeo, mantener una buena hidratación y, por supuesto, no consumir tabaco y alcohol», resume Celia Lendoiro, la jefa del servicio de Otorrinolaringología en el hospital público de Ourense. Las personas con afonía o disfonía persistente, durante más de quince días, deben consultar con el médico de atención primaria. Los problemas más frecuentes suelen registrarse entre los profesionales que emplean la voz como herramienta de trabajo, como docentes, cantantes, comunicadores, comerciantes y el personal que ejerce en ambientes ruidosos, como el sector de la hostelería. La patología más frecuente es de tipo funcional, y se manifiesta a través de edemas, pequeños pólipos, nódulos por el abuso de voz o enfermedad oncológica, frecuentemente vinculada a pacientes que consumen tabaco y alcohol.

Muchas patologías asociadas a la voz requieren el paso por el quirófano, pero nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento permiten resolver el problema en la consulta, con menos demora, sin necesidad de cirugía, en muchos casos. «En el servicio hemos incorporado hace pocos meses la tecnología de láser azul, que permite ofrecer al paciente un procedimiento que, con anestesia local, puede mejorar la calidad de la voz en un corto tiempo, incluso sin baja», explica el médico Rafael Hurtado, otorrinolaringólogo.

Se trata de un procedimiento sencillo que contrasta con lo que sucedía antes en este tipo de casos, en los que se aplicaba cirugía con anestesia general, así como un ingreso hospitalario y una baja laboral. «Todo lo que la tecnología pueda aportar a los pacientes en cuanto a calidad siempre es beneficioso», valora el especialista. La aplicación de esta técnica, un procedimiento menos invasivo que la cirugía, contribuye a una recuperación más rápida y reduce las posibles complicaciones.

El láser azul está especialmente indicado para lesiones de tipo vascular o inflamatorias. Permite quemar y reducir los tejidos afectados, sin necesidad de someterse a una operación, lo que reduce los trastornos en la vida cotidiana del paciente. Es un salto cualitativo en la atención a los pacientes, de una manera más controlada, que reduce el efecto sobre los tejidos sanos. «Puedes quitarte la lesión con el láser bajo una anestesia local, de manera ambulatoria en la consulta, y después irte a casa por tu propio pie. Es un beneficio importante para los pacientes», destaca Hurtado.

Consejos en el Día Mundial de la Voz

Este jueves, 16 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Voz. Desde el área sanitaria de la provincia de Ourense ponen en valor la importancia de la prevención y del cuidado de esta herramienta esencial para la comunicación, única en cada persona, y cuya alteración puede ocasionar un impacto muy relevante en la vida diaria.

Es importante cuidar la hidratación y evitar gritar. Ante molestias persistentes, cambios de voz que duren más de dos semanas o una sensación de esfuerzo al hablar, se recomienda consultar con el médico de atención primaria, para que evalúe la situación, con el fin de prevenir lesiones mayores. Síntomas como la ronquera persistente, la fatiga vocal o los cambios en la calidad vocal pueden indicar la presencia de una patología; son signos de aviso para buscar atención especializada.