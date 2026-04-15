Una "picola" Italia en la cafetería de la Alameda : El mejor pizzero de España gestionará este local del Concello de Ourense

La cafetería de la Alameda es uno de los referentes del oci aire libre y en pleno centro de Ourense en Ourense. El local, propiedad del Concello de Ourense, ha estado gestionado en los últimos 42 años por dos hermanos, Alberto y Fina, también parte de la historia de la hostelería de la ciudad, que decidieron "que hemos trabajado mucho y duro; es tiempo de descansar" y no han concurrido de nuevo al concurso municipal para renovar la concesión, que finalmente ha ganado la firma Rossopizza S. L., del italiano Alberto Bracone, afincado en Ourense. Una adjudicación a diez años, y por la nada desdeñable cifra de 73.000 euros anuales, que aprobó este miércoles el Concello en la Xunta de Gobierno local y que dará un giro a la cafetería ourensana de la Alameda. El local conservará su apartado de café, pero pasará a convertirse en una "picola Italia", o mejor, un "picolo Nápoles", pues Bracone es uno de los mejores pizzeros de España, laureado por sus pizzas en distintos campeonatos, y llegó a ganar, en 2023, el primer premio en el Campeonato de España de Pizzas Gourmet, a la mejor pizza en modalidad napolitana.

Bracone, que llegó en su día desde Italia a Ourense para hacer un Erasmus como estudiante de Económicas, se enamoró en la la ciudad y de de As Burgas y se afincó en Ourense, donde regentó, hasta su venta hace un año, la pizzería Dolce Vita de la calle Lama Carvajal, con otros negocios de la firma en Galicia, y desde la que cosechó multitud de premios y reconocimientos a las mejores pizzas, que aún siguen luciendo en la fachada del local. Ahora regentará la icónica cafetería de la Alameda bajo la firma Rossopizza S. L., que se dedica a la elaboración de pizzas artesanas y tiene sede en Ames, A Coruña.

Cafetería de la Alameda / Iñaki Osorio

«Vamos a instalar pérgolas bioclimáticas y restaurante con pizzas y pastas»

Desde la empresa señalan que, en cuanto tengan la confirmación por parte del Concello de Ourense de que pueden empezar la obra, iniciarán un proyecto que prevé una importante remodelación de la cafetería, con "grandes pérgolas bioclimáticas en el exterior", para poder estar en invierno o verano, avanzan. Los dos locales seguirán interconectados, pero, en principio, el local que está ahora a la entrada de la Alameda será el restaurante, con los dos hornos para pizzas. El restaurante ofrecerá también menú de pasta y el del fondo tendrá un uso más de cafetería, aunque podrán hacer sus pedidos también de comida, avanzan los adjudicatarios. El horario será el mismo desde la mañana hasta bien entrada la noche de forma ininterrumpida.

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Ahora mismo, el Concello tiene esta cafetería ya adjudicada, la del Parque Barbaña y la Pajarería del Jardín Japonés, todas ellas por un alto canon anual para las arcas municipales. No hay tanta suerte con la de Finca Méndez, que lleva diez años sin candidatos interesados en gestionarla, pese a su bajo precio.