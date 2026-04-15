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Colisión bajo efectos psicotrópicos

Multa y retirada de carnet por conducir drogado y provocar un accidente en Ourense

El hombre reconoció los hechos y vio rebajada la pena: 1825 euros y dos años y medio sin conducir

El acusado reconoció los hechos en el Penal 2 de Ourense

El acusado reconoció los hechos en el Penal 2 de Ourense / FDV

Lucila González

Un hombre aceptó este miércoles en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense un año de multa a razón de 5 euros diarios. 1825 euros que en fase de ejecución de sentencia podrían optar a convertirse en trabajos en beneficio de la comunidad. También aceptó la prohibición de conducir vehículos a motor durante 2 años y 6 meses.

Esa es la pena con la que, tras un acuerdo entre las partes, se conformó un vecino de Ourense acusado de un delito contra la seguridad vial que se benefició de una rebaja de la pena inicial solicitada por Fiscalía: 18 meses multa a razón de 9 euros día.

Los hechos que reconoció en sala se remontan al 9 de mayo de 2023. Ese día conducía por la calle Marcelo Macías de la ciudad bajo la influencia de drogas tóxicas, por lo que terminó perdiendo el control del vehículo y colisionando de frente con otro coche.

Al conductor y a la copiloto del otro vehículo deberá indemnizarlos. A él con 723 euros, porque de 1071 ya se hizo cargo la compaña aseguradora, y a ella con 2107 euros por una incapacidad temporal a causa del impacto y por las secuelas derivadas del mismo, entre ellas la agravación de la artrosis.

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Tras el accidente al hombre se le realizó la prueba indiciaria de detección de drogas y en un análisis de saliva se le detectó cocaína, benzoilecgonina, MDA y MDMA..

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