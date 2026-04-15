Se enfrentan a 11 meses de cárcel por robar tuberías en un club de alterne de Verín

Intentar sustraer cobre del falso techo de un club de alterne de Verín podría costar a dos vecinos portugueses 11 meses de prisión. Es la condena que pide el ministerio fiscal por unos hechos que se remontan al 28 de marzo de 2022, cuando ambos acusados, supuestamente de común acuerdo y con ánimo de lucro, accedieron al inmueble situado en la N-535.

En el antiguo local El Francés, según el escrito de acusación, los acusados forzaron la puerta de entrada, que se encontraba «correctamente cerrada», y comenzaron a romper el falso techo con la «intención de apoderarse de tuberías de cobre» y otros metales de las instalaciones. La intervención de una patrulla de la Guardia Civil frustró el robo, al sorprender a los sospechosos en el interior del local antes de que pudieran consumar la sustracción.

En el momento de los hechos, los acusados portaban diversas herramientas, entre ellas una amoladora y baterías, martillos y una cizalla, con las que, para la Fiscalía, habrían forzado la puerta de acceso. Como consecuencia de la actuación, el local sufrió daños que han sido tasados en 1.314 euros.

El ministerio fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa y solicita para cada uno de los acusados una pena de 11 meses de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, reclama además que indemnicen a los propietarios del local en la cantidad correspondiente a los daños ocasionados.

La audiencia previa por estos hechos debería haberse celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, pero tuvo que suspenderse por un defecto en la citación de uno de los procesados, lo que obliga a fijar una nueva fecha para la vista.