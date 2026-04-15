Coren incorpora tecnologías avanzadas en las granjas

La Unidad mixta de Coren, la empresa Sertogal y la Universidad de Vigo incorporará tecnologías digitales avanzadas a las granjas. Esta nueva alianza mixta de investigación, denominada Sostenave, además optimizará procesos productivos para contribuir a la sostenibilidad y calidad de la avicultura de carne gallega. Este proyecto cuenta con una aportación de la Xunta de 1,8 millones de euros.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó ayer la planta del grupo Coren en Ourense para conocer este proyecto, y señaló el avance en el campo de la I+G+I que suponen las alianzas entre empresas y universidades gallegas, situando la ciencia y la investigación hechas en Galicia en la vanguardia. Estuvieron además la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo,el consejero y controller del Grupo Coren, Alberto Requejo, la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Vigo, María Belén Rubio Armesto, el vicerrector del Campus de Ourense, Francisco Javier Rodríguez Rajo, y el director de Sertogal, Sergio Rodríguez.

Esta unidad mixta de investigación, que cuenta con un presupuesto total de casi 4,4 millones, es una de las siete nuevas creadas en la última convocatoria, como publicaba ayer el Diario Oficial de Galicia . El conselleiro apuntó que desde 2014 la Xunta lleva apoyadas 64 unidades mixtas en las que han participado 52 empresas y 16 centros de conocimiento gallegos movilizando más de 180 millones.

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Retos del sector

A través de esta colaboración público-privada se abordará de forma integral los principales retos del sector, desde la nutrición y manejo en la granja hasta el procesado y la valorización de subproductos, incorporando la economía circular, la eficiencia energética y las tecnologías digitales avanzadas. Así, Sostenave pretende impactar directamente en la competitividad y resiliencia del sector agro alimentario gallego, contribuyendo a su descarbonización, al uso eficiente de los recursos y a la oferta de alimentos más seguros, saludables y de alto valor añadido. Para ello cuenta con la experiencia del Instituto de Agroecoloxía e Alimentación y del Instituto de Física e Ciencias Aeroespaciais de la Universidade de Vigo.