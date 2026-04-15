Condenados a prisión tres acusados por robos con fuerza en la comarca de A Baixa Limia, en Ourense

El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense acogió ayer una audiencia previa que se resolvió con conformidad. Tres acusados reconocieron su participación en una serie de robos con fuerza cometidos en el año 2020 en la comarca de A Baixa Limia y aceptaron condenas que van desde los 6 meses de cárcel hasta los 2 años de privación de libertad.

Los hechos que han quedado acreditados se dividen en dos episodios. El primero tuvo lugar la madrugada del 7 de julio de 2020 en la localidad de Orille, en Bande. Según el escrito de acusación, y como así confirmaron ayer en sala, dos de los tres condenados, I. y J., accedieron a una vivienda tras escalar por la ventana, apoyándose en los hierros de un pozo de agua. Una vez en la segunda planta, se apoderaron de una ventana de aluminio, aunque fueron interceptados poco después por la Guardia Civil en un vehículo Opel Astra con el botín en su interior.

El segundo episodio delictivo ocurrió el 4 de septiembre de ese mismo año. En esa ocasión, I. y A. se desplazaron en una furgoneta a los puntos limpios de Bande, Muíños y Lobios, propiedad de la Diputación de Ourense. Una vez allí, tras forzar las puertas de acceso mediante apalancamiento, sustrajeron diverso material de chatarra.

Aunque inicialmente la Fiscalía solicitaba penas de entre dos y cinco años de prisión, el reconocimiento de los hechos y la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas permitió una rebaja sustancial de los castigos. Finalmente, I., considerado autor de un delito continuado de robo con fuerza, aceptó una pena de dos años de prisión. Por su parte, J. fue condenado a un año y nueve meses de cárcel por el robo en la vivienda, una pena de la que se acordó la suspensión si no delinque en los dos próximos años y hace frente al pago de una multa de 1.200 euros, fraccionada en cuotas mensuales de 50 euros.

El tercer implicado, A., que solo participó en el asalto a los puntos limpios, se conformó con seis meses de prisión, que podrá solicitar cumplirla mediante su integración en el tercer grado penitenciario.