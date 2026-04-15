ADEGA expone en Ourense sus 50 años de lucha ecologista con una muestra itinerante que rememora hitos

Rememorar las masas sociales que acudieron a retirar el chapapote del Prestige, visualizar las cargas policiiales que sufrieron los vecinos de Guitiriz al impedir que su concello fuera usado como almacén de bidones contaminantes o descubrir cómo un pueblo unido impidió que la Mariña lucense sea hoy un epicentro nuclear. Estas son solo algunas de las historias que desde este martes se pueden conocer en la plaza Bispo Cesáreo, pues ADEGA (la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) ha instalado allí una exposición que rememora sus 50 años de historia por la lucha climática. La muestra itinerante se mostró el año pasado en A Coruña por primera, y tras recorrer distintos puntos de Galicia, estrena ahora en la ciudad de As Burgas su andaina en 2026.

En total son 14 paneles exteriores distribuidos en 4 tótems cúbicos, con tres bidones que simulan ser radioactivos en el centro de la composición, los que permiten hacer un recorrido visual por la trayectoria de la asociación.

Medio siglo de lucha ecologista

Tras varios precedentes de lucha por la defensa del medio ambiente (entre los que se incluyen las protestas contra el embalse de Castrelo de Miño), ADEGA nació en 1974, aunque no sería legalizada hasta 1976. Con el objetivo de promover un «desarrollo sin destrucción», una de sus primeras luchas con sona llegó con el proyecto de instalar la Central nuclear de Regodola, en el concello lugués de Xove (Mariña Occidental), a finales de los 80. La lucha social de organizaciones agrarias encabezadas por el nacionalismo acabó por propiciar la paralización de la instalación. A esta historia prosiguió la lucha contra los vertidos, por la que el el secretario general, Modesto Solla, acabó detenido y trasladado a Holanda, o las crisis que causaron en las costas los accidentes del Casón y el Prestige, que visibilizaron la la labor de ADEGA a nivel nacional. En los tiempos más recientes, su principal reto se centra en los parques eólicos y las celulosas, como las protestas contra Altri que movilizaron a miles de personas en Palas de Rei y Santiago de Compostela.