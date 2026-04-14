La reapertura de Pena Trevinca mejora el tráfico, pero las obras dificultan el paso a los peatones en Ourense

Luces y sombras en la jornada de reapertura de la calle Pena Trevinca. El socavón que apareció de forma repentina en enero, a causa de las fuertes lluvias, ha sido reparado tras diez semanas de corte de tráfico, y este martes se determinó la reapertura de la circulación en el céntrico vial del barrio de San Francisco. La empresa concesionaria ha conseguido solucionar, tras algún parón forzoso por las complicaciones que se encontraron en el subsuelo, este proyecto mal gestionado en su día, de modo que el firme de la calle quede ya reparado, mejorando también las infraestructuras y la consolidación interna en ese tramo para que la situación no vuelva a repetirse. Sin embargo, quedan todavía por rematar los trabajos de urbanización exterior y renovación de aceras.

Vuelven a circular vehículos por la calle Pena Trevinca / Iñaki Osorio

Esto mismo se hacía patente este martes en la calle ourensana, pues aunque se ha recuperado el alfasto, la imagen general es de un tramo al que todavía le quedan por delante un considerable plazo de reparaciones. El tráfico se ha reabierto con un carril de circulación pintado en amarillo por cada sentido, frente a los tres en total presentes antes del socavón, y una señal por obras advierte de que se pasa por carriles estrechos (los reguladores de tráfico no ven necesario limitar la velocidad al estar ya a 30 km/h). Aunque esa delgadez de los tramos es visible, solo ha dado ligeras complicaciones cuando se juntaron en los dos sentidos un turismo de grandes dimensiones o furgoneta con un autobús o vehículo pesado, teniendo que extremar la precaución. Sin incidentes reseñables en el resto de la jornada habitual, pues además la reapertura de Pena Trevinca ha permitido descongestionar todas sus calles alternativas, que desde el corte por el socavón se saturaban de forma habitual en horas punta.

El contenedor de obra que tapa el semáforo de peatones, completamente invisible desde esta perspectiva / FdV

La circulación mejora, pero surgen problemas peatonales

Sin embargo, es en lo relativo al peatón donde la situación no es que no se haya rehabilitado, sino que es aún peor que en el día anterior. El levantamiento del tramo de asfalto exterior (el más próximo a las viviendas) ha obligado a desplazar unos metros las vallas que separan la zona de obras del resto de la calle. De estar posicionadas en la carretera, han pasado a cortar una buena parte de las aceras, lo que ha generado un considerable problema en la zona de peatones en el sentido que da acceso al casco histórico: el espacio es tan reducido que obliga a tener precauciones para caminar dos personas a la vez, y el paso de un carro de la compra o un asiento de bebé supone un considerable reto. Especialmente grave ha sido el caso de un vecino usuario de silla de ruedas eléctrica, que al circular por ese tramo chocó en repetidas ocasiones con los postes de las vallas o las paredes de los locales, al no contar con espacio suficiente. A esta problemática se le suma otra más a la hora de circular con un vehículo en dirección a la calle Saínza, pues un contenedor de las obras impide ver el semáforo del paso de peatones hasta ya traspasadas las líneas de cebra.