Los partidos de la oposición en Ourense piden a Jácome que asuma responsabilidades tras su imputación por prevaricación

La imputación del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación continuada ha desencadenado las reacciones de los tres grupos políticos de la oposición en la corporación municipal de Ourense. Piden al regidor que asuma responsabilidades políticas, además de ahondar en la crítica. La última manifestación pública del alcalde, de momento, es una publicación en sus redes sociales, junto a su homólogo de Chaves (Portugal), durante un acto de promoción en Ourense, este martes, de la fiesta gastronómica del 'bacallau'.

En junio de 2019, Jácome llegó a la alcaldía de Ourense, pese a que su partido, DO, fue la tercera fuerza política en número de votos. El Partido Popular lo convirtió en alcalde a cambio de un pacto de investidura que permitió continuar entonces a Manuel Baltar en la Diputación. Tras ese pasado entre ambas formaciones, con un bipartito local en dos capítulos y sendas rupturas, en la fase actual los populares se muestran críticos con el líder de Democracia Ourensana. El grupo municipal del PP exige a Jácome «explicacións inmediatas», y además piden que asuma «responsabilidades ante a gravidade dos feitos, e por respecto á veciñanza», expresa el partido en un comunicado.

En diciembre de 2021, en un hecho que el juez Leonardo Álvarez menciona en el auto de imputación del alcalde, el pleno de Ourense adoptó el acuerdo de instar al regidor a que renunciase a su sueldo municipal, por resulte incompatible con su actividad privada, que nutre fundamentalmente su televisión, Auria TV. La moción de 2021 solicitaba a Jácome, además, que reintegrase al Concello «todas las cantidades indebidamente cobradas» de su remuneración municipal. Ese día, el PP se abstuvo. Ahora, se muestra «prudente e respectuoso co desenvolvemento da causa», pero califica la situación de Jácome de «máxima gravidade».

La portavoz municipal, Ana Méndez, critica que frente a una situación económica «insostible» en el Ayuntamiento, «o alcalde leva sete anos incrementando os seus ingresos persoais». Méndez sostiene que «é absolutamente incrible que o máximo responsable dunha institución pública actúe desta maneira, saltando a lei».

El presidente provincial del partido y de la Diputación, Luis Menor, también expresó su opinión. «Respecto absoluto ás decisións xudiciais e ao dereito constitucional á presunción de inoncencia, pero segundo indica o auto, semella que o alcalde non cumpriu coas obrigas». Para Menor «son feitos graves; que deben ser explicados suficientemente e, no seu caso, asumir responsabilidades», comparte Menor.

Por su parte, el grupo municipal socialista sostiene que Ourense «merece un goberno digno da súa cidadanía» y afirman que Jácome «non debe continuar nin un día máis á fronte da alcaldía». La portavoz local del PSdeG, Natalia González subraya que «o que o señor Jácome cualificaba de ataques políticos eran, en realidade, advertencias fundamentadas que hoxe atopan respaldo na actuación xudicial». Las socialistas exigen agilidad a la justicia y defienden que «Ourense non pode ter un alcalde que sitúe os seus intereses persoais por riba do interese xeral nin que ignore de maneira consciente as obrigas legais do seu cargo». El PSdeG acusa a Jácome de «confundir a Administración pública cunha empresa privada, pasando por riba dos dereitos da cidadanía».

El portavoz del BNG, Luís Seara, pide «deixar traballar á xustiza», pero subraya que «o relato que se fai dos feitos coincide co que levamos denunciando desde hai anos». Los nacionalistas desean que «o procedemento xudicial siga o seu curso coa máxima dilixencia para que canto antes se poidan esclarecer os feitos». El Bloque lamenta que «o nome de Ourense volva ser de novo portada por comportamentos, neste caso, presuntamente delictivos do alcalde, algo que estou seguro nos avergoña a moitas e moitos ourensáns», dice Seara.