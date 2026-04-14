Ourense revisa los protocolos contra incendios forestales tras el peor verano de la historia

La provincia de Ourense vivió el pasado verano la peor ola de incendios desde que hay registros. Con intención de evitar que la magnitud de la tragedia se repita, la coordinación entre administraciones se sitúa como eje clave ante la campaña de alto riesgo de incendios forestales; por ello, responsables de la Xunta de Galicia y del Gobierno central participaron este martes en Ourense en el Comité Provincial de Coordinación de Lucha contra Incendios Forestales, una reunión en la que se revisaron protocolos y medios para hacer frente a posibles fuegos de situación 2, aquellos que requieren la intervención de distintos organismos.

El encuentro, celebrado en la Delegación Territorial de la Xunta, tuvo lugar apenas un día después de que el Consello da Xunta aprobase la actualización del Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga) para 2026, que prevé una inversión de más de 213 millones de euros, la mayor de su historia, con un incremento del 18% respecto al año anterior. A ello se sumarán los recursos del Ejecutivo central, «todos los necesarios» se pondrán a disposición de la comunidad para la lucha contra el fuego, subrayó al respecto el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos.

«La buena coordinación y la comunicación fluida entre la comunidad autónoma, los concellos y el Gobierno son esenciales para actuar con rapidez y eficacia», destacó Santos, que incidió además en la importancia de reforzar la planificación para evitar que se repita la «devastadora» ola de incendios del pasado verano en la provincia. «La prevención empieza mucho antes del verano, con gestión forestal, planificación y concienciación», apuntó.

Así, durante la reunión se repasaron los mecanismos de activación de medios conjuntos y la respuesta ante emergencias, con la participación también de representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil y responsables municipales.

Los efectivos

En cuanto a los recursos estatales, el subdelegado recordó que se activarán dispositivos como las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF), la Guardia Civil, la Policía Nacional, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), además del apoyo del Ejército de Tierra.

En el ámbito aéreo, el Ministerio para la Transición Ecológica dispone en Galicia de la base de aviones anfibios de Santiago de Compostela, desde donde operan aeronaves de gran capacidad; así como medios de carga en tierra en el aeródromo de Xinzo de Limia. Además, en el ámbito de los medios terrestres y helitransportados, se suma la BRIF de Laza, una unidad altamente especializada. Asimismo, Santos recordó que la comunidad cuenta con 18 equipos de prevención integral de incendios forestais (EPRIF), de los cuales 10 desarrollan su actividad a lo largo de todo el año, centrando su labor en la prevención y sensibilización.

En esta línea, el subdelegado expuso que, a mayores, el Estado puede desplegar medios adicionales en situaciones de especial gravedad, como helicópteros, aviones de coordinación y unidades técnicas de análisis, y que la Agencia Estatal de Meteorología aporta también herramientas específicas para el seguimiento y previsión del riesgo de incendios, así como asesoramiento técnico personalizado.

Teniendo en mente la ola de incendios del pasado verano, que calcinó más de 100.000 hectáreas en la provincia, el subdelegado aprovechó la reunión para resaltar también el papel de la UME, que «llegó a movilizar un total de 499 efectivos» en los momentos de mayor intensidad durante el mes de agosto, a los que se sumaron 300 militares del Ejército de Tierra en apoyo a las labores de extinción.