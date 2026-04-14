Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao

El polígono industrial de San Cibrao das Viñas, en Ourense, uno de los principales epicentros industriales y de empleo de Galicia, gana un nuevo motor económico con la apertura hoy martes, 14 de abril, de Obramat, el almacén número 40 de la compañía en la península ibérica y una de las firmas líderes en materiales de construcción, con más de 20.000 referencias.

El proyecto ha supuesto una inversión de 6 millones de euros en Ourense y genera ya 80 empleos directos. Los profesionales han sido seleccionados y formados hace meses, y la mayoría son residentes de la zona, lo que les permite trabajar y vivir en un entorno próximo a sus hogares.

Este lunes tuvo lugar la jornada de presentación de las instalaciones para profesionales y autoridades. En el acto participaron directivos de la compañía, con la intervención de Alejandro Rey, director de Obramat Ourense; Antonio Bullido, director general de Obramat Iberia; Marta Nóvoa, alcaldesa de San Cibrao das Viñas, que participó en el corte de la cinta inaugural; Luis Menor Pérez, presidente de la Diputación de Ourense; y Manuel Pardo, subdelegado del Gobierno en Ourense, entre otros.

Políticos y directivos de Obramat, este lunes, en la jornada previa a su apertura. / Iñaki Osorio

«Llegamos con la ilusión de facilitar el trabajo a quienes construyen y reforman cada día, ofreciendo un servicio omnicanal que se adapta a las necesidades de cada proyecto», explicó ayer el director del almacén. Señaló además que la intención es «ser un referente en el sector y un aliado para nuestros clientes».

El nuevo establecimiento, que abre sus puertas al público a las 7.30 horas de hoy, cuenta con una superficie total de más de 6.000 metros cuadrados: 4.000 m² de sala de ventas interior y 2.000 m² de patio de materiales. Además, pone a disposición de los profesionales más de 20.000 referencias de primeras marcas.

El director general, Antonio Bullido, destacó que el proyecto «supone un impulso directo para la economía local» mientras que las autoridades locales subrayaron su capacidad para dinamizar el polígono industrial y generar nuevas oportunidades laborales.

Con esta apertura, Obramat refuerza su presencia en Galicia, donde ya suma tres centros en Santiago de Compostela, Lugo y ahora Ourense, tras una inversión acumulada de más de 27 millones de euros en la comunidad. En total, la compañía emplea a más de 310 personas la comunidad gallega.

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El presidente de la Diputación aprovechó también su intervención para reivindicar infraestructuras industriales en la provincia, que contribuyen también a fortalecer el tejido productivo tales como la propia ampliación del Polígono Industrial de San Cibrao, la estación de mercancías por ferrocarril, la ampliación del parque e Pereiro de Aguiar, o la puesta en marcha del área de Paderne de Allariz.