Nuevas mejoras en la iglesia de Santa María de Espadanedo
La Xunta licita la restauración de dos retablos, tras la recuperación de la policromía original del coro; inversiones de casi 300.000 euros
La Xunta recuperará dos retablos del monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadanedo, localizado en la Ribeira Sacra. Destina una inversión de 48.370 euros que se suman a los más de 210.000 que la Consellería de Cultura destinó en su día a la recuperación de la policromía original del coro del siglo XVI.
El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, y el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitaron ayer la iglesia del monasterio ante la licitación de las obras de restauración, tras detectarse deficiencias en los retablos de la estructura y la madera de soporte. Se observan desajustes estructurales, desprendimientos, desembalajes, grietas, pérdidas de volúmenes añadidos ajenos, así como la presencia de insectos xilófagos y patologías en las policromías como las faltas de adhesión y desprendimientos de extractos, repintes, suciedad, oxidación del barniz y oscurecimiento general de la superficie debido principalmente a humos de combustión.
Miramontes explica que los retablos manieristas, el de la Transfiguración y el de la Visitación, «presentan un mal estado de conservación que requieren de nuestra atención para ser recuperados y puestos en valor para nuestros vecinos y ñas generaciones futuras». La Xunta también prevé intervenir en las bases pétreas que sirven de apoyo a los retablos y soportan los frentes de altar.
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