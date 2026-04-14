El municipio portugués de Chaves presenta en Ourense su Festival del Bacalao con degustaciones y 'showcooking'

Ourense demostró una vez más este martes que A Raia que divide Galicia de Portugal no es más que una línea imaginaria, la cual se disipa aún más cuando se trata de comer. La ciudad de As Burgas recibió a una amplia comitiva del municipio de Chaves para presentar la quinta edición de su Festival do Bacalhau, por lo que del vienres 1 de mayo al domingo 3 tan solo hará falta coger la A-75 en Verín para disfrutar del pescado del que disfrutan tanto el comensal luso como el galaico.

El festival gastronómico pondrá a la villa de Tras-os-Montes en el epicentro de la oferta culinaria portuguesa con una oferta más que amplia, pues hasta 60 locales de hostelería de la zona ofrecerán ese fin de semana su propuesta particular de plato en la que el bacalao debe ser protagonista. Dentro de este requisito, habrá variedad para todos los gustos, que se premiarán en diferentes categorías por un jurado profesional. Mejor entrante, mejor plato tradicional, más innovación o joven talento culinario serán algunas de las secciones a valorar, a las que se suman un premio por voto popular que decidirá el público presente.

«El bacalao tiene mil formas de ser descubierto y elaborado, y otras mil que quedan por descubrir», afirmó el presidente de la Cámara Municipal, Nuno Vaz. Este evento supone también un importante gancho para el desarrollo turístico de Chaves, que se encuentra en pleno crecimiento. Según explica Vaz, las pernoctaciones anuales en el municipio han aumentado de 140.000 a 340.000, y quieren consolidarse como destino reconocido por su alta calidad gastronómica: «El mensaje que venimos a transmitir a Ourense es que vengan a descubrir el bacalao, y a propósito, vengan a descubrir Chaves», explicó el equivalente a alcalde.

Chaves refuerza su promoción turística en Ourense

La promoción en Ourense se gestó a través de una colaboración con el concello, que llevan ya varios años en buena sintonía a la hora de compartir ofertas turísticas. Chaves ya había acudido dos años atrás para presentar este mismo festival en la ciudad de As Burgas, y en 2025 Jácome viajó a la ciudad portuguesa en visita institucional para explorar vías de colaboración entre ciudades. Vaz reafirmó los lazos entre localidades afirmando que «la relación no es solo de proximidad, es también histórica, cultural, social y gastronómica, y queremos darle relevancia», antes de añadir que «Chaves estará naturalmente predispuesto para iniciativar que Ourense quiera llevar a cabo en nuestra tierra».

Para dar a conocer la celebración a la sociedad ourensana, la administración portuguesa llevó a cabo todo un despliegue en la Praza Maior, que comenzó con un showcooking a cargo del cocinero Duarte Eira, chef del restaurante Salpoente en Aveiro y reconocido en todo el país como referencia a la hora de cocinar este pescado. Ante la atenta mirada de autoridades, vecinos y algún que otro turista que por allí asomaba, elaboró un típico arroz perfumado con bacalao, pero con un par de vueltas para llevarlo un paso más allá: las espinas y la piel, presentes normalmente en la propia cuchara y a separar antes de cada bocado, habían sido separadas, tostadas y hervidas en el caldo con el que se cocinó el arroz, y el bacalao fue mantecado como si fuera un rissotto con un pilpil de inspiración española. Con la ayuda de los alumnos de hostelería de la Escola Profissional de Chaves, se repartió una pequeña muestra a los asistentes, que pudieron comprobar su cremosidad y sabor.

Degustación de productos típicos de Tras-os-Montes

La degustación no acabó ahí, pues la representación de la Cámara Municipal trajo un considerable cargamento de otros productos típicos de la zona. Aparte del vino D.O.C. Tras-os-Montes con el que colmaron copas de forma gratuita, la mesa contaba con todo tipo de aperitivos tradicionales, que presidía una enorme tabla de Pasteis de Chaves, un bocado con Indicación Geográfica protegida en el que se rellena una masa de hojaldre con carne picada de cerdo, aunque los lusos propuisieron también otro relleno del bacalao. El pescado bandera estaba también presente en formato de torta o de pataniscas, un plato de la comarca en el que se fríe el manjar triturado en un puré de harina, cebolla y huevo.