Los ciberdelitos se disparan en Ourense: los incidentes crecen un 54%, el doble que la media nacional

La provincia de Ourense se enfrenta a una «auténtica plaga» de ciberdelincuencia. Así se puso de manifiesto durante la reciente jornada del Proyecto +Ciberseguridad , una iniciativa orientada a sensibilizar, formar y acompañar a las empresas —especialmente pymes, microempresas y autónomos— en el fortalecimiento de su seguridad digital, organizada por la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Los datos hablan por sí solos: mientras que a nivel nacional los incidentes de seguridad crecieron un 26% en 2025, en Ourense «el incremento fue del 54%, duplicando la media de España».

Así lo explicó el director del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Félix Barrio, quien presidió la jornada en la entidad ourensana, donde se encargó de trasladar que, durante el pasado año, el Incibe realizó más de 500 intervenciones en la provincia para asistir a la ciudadanía y a las empresas afectadas «principalmente por fraudes online, suplantación de identidad en redes sociales e intentos de extorsión». Unas cifras que se enmarcan en un contexto gallego donde se registraron «más de 22.000 ciberestafas en el último ejercicio».

Las advertencias

Con los datos expuestos, el mensaje de los expertos para el tejido empresarial ourensano fue claro y contundente: «Las empresas se dividen en dos: las que ya han sufrido un ciberataque y las que lo van a sufrir». Con esta advertencia, Fátima Báñez, presidenta de la CEOE, trasladó al tejido empresarial ourensano la magnitud de una amenaza que «ya representa el 30% de los delitos cometidos en Galicia».

Por ello, la exministra insistió en que la ciberseguridad debe entenderse como una «inversión estratégica y no un gasto», ya que un ataque puede poner en jaque la operatividad inmediata de la compañía. «Hay empresas que incluso desaparecen si sufren un ciberataque complicado», advirtió.

Para ilustrarlo, expuso que según los datos manejados por la fundación que preside, el coste medio de un ataque para una pyme puede alcanzar los 50.000 euros, una cifra que se eleva a millones en el caso de grandes empresas. «No solo nos jugamos perder datos o una estafa económica, nos jugamos el poder operar al minuto siguiente», alertó.

Una preocupación que también comparte el presidente de la CEO, David Martínez, quien manifestó un aumento de ataques directos a cuentas bancarias de autónomos: «Hemos detectado que ya hay determinados comportamientos que cada vez se repiten más y crecen, y eso es un tema alarmante», señaló. Entre estas prácticas, destacó «la típica acción de que te asaltan la cuenta», una situación que afecta a pequeños autónomos que pensaban que este riesgo no les tocaba de cerca.

Al respecto, el presidente de los empresarios puso la ciberseguridad como una de las prioridades del plan de acción de la patronal ourensana, insistiendo en la necesidad de que el tejido empresarial local tome las «medidas adecuadas» para protegerse, para garantizar la competitividad, la continuidad de negocio y la confianza en el entorno digital.

Bajo este paraguas transcurrió toda la jornada en el edificio de la Confederación de Empresarios de Ourense, donde se reunieron representantes institucionales, expertos en ciberseguridad, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y profesionales del ámbito empresarial, para abordar los principales desafíos y compartir herramientas para prevenir y responder ante incidentes de ciberseguridad.

La radiografía

El informe del Incibe fue la pieza central de la cita. Los datos del Instituto Nacional muestran que en 2025 se gestionaron en España 122.223 incidentes de ciberseguridad, un 26% más que el año anterior y de los cuales Galicia concentra el 2,95% , situándose como la sexta comunidad autónoma por volumen de casos.

Desplazándose del grueso nacional hacia el interior provincial, Ourense representa solo el 0,13% del total estatal —por detrás de A Coruña (1,37%), Pontevedra (1,15%) y Lugo (0,30%)—, pero es la provincia donde más crece la demanda de ayuda. El servicio «Tu Ayuda en Ciberseguridad» atendió 500 consultas procedentes de Ourense, un 54,8% más que en 2024.

Las principales amenazas siguen un patrón claro: compras fraudulentas —17,2%—, estafas telefónicas —15,2%—, smishing a través de SMS —8,6%— y suplantación de identidad —6,6%—. A ello se suma un factor que agrava el escenario: la irrupción de la inteligencia artificial en manos de los ciberdelincuentes, que está permitiendo ataques cada vez «más creíbles, personalizados y difíciles de detectar», según expuso Barrio.

En esta línea, pero como nota positiva, el presidente del Instituto Nacional de Ciberseguridad resaltó, haciendo alusión al estudio sobre la Industria de la Ciberseguridad en España 2025, que «vive un momento de crecimiento claro». «Cerca de 165.000 personas trabajan ya en ciberseguridad en España, un sector que factura 6.351 millones de euros» y que convierte a España en «el cuarto mercado europeo de ciberseguridad», resaltó antes de añadir que en los últimos cinco años «se han creado 403 nuevas empresas y, si se cumplen las previsiones, el sector podría alcanzar los 282.000 empleos en 2029». «Hay más empleo, más empresas, más facturación y más peso en Europa y en Incibe estamos con vosotros para ayudaros a afrontarlo», prometió a los presentes.

Pese al escenario de riesgo, la provincia también se posiciona como parte de la solución. Barrio quiso recordar que Ourense acoge el Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Galicia, impulsado por la Xunta con una inversión de 19 millones de euros, con el objetivo de consolidar un polo tecnológico que refuerce la protección de empresas y familias. «Ya estamos con la universidad y con empresas trabajando activamente para generar un polo de ciberseguridad que pueda beneficiar principalmente a pymes autónomos, profesionales y familias que necesitan, como digo, cada vez más recursos para no estar indefensos ante una auténtica plaga».

Formación y conclusiones

La jornada incluyó también espacios de análisis y formación práctica. En el panel «+Ciberseguridad. Objetivos, amenazas, oportunidades», expertos del Incibe, Policía Nacional, Guardia Civil y Fundación Hermes coincidieron en que solo mediante la colaboración, el intercambio de información y la formación continua será posible reforzar la seguridad del ecosistema empresarial.

Con todo, el mensaje final fue unánime: la tecnología es clave, pero el factor humano sigue siendo determinante. La mayoría de los ataques comienzan con un correo, una llamada o un enlace fraudulento. Por ello, los expertos recomiendan extremar la precaución, formarse de manera continua y recurrir al teléfono 017 del Incibe ante cualquier sospecha, además de denunciar siempre los incidentes «porque, si no, no aprendemos a combatirlos», concluyó la presidenta de la Fundación CEOE.