El socavón de Pena Trevinca está reparado y la calle reabre al tráfico este martes

El socavón que apareció de forma repentina en enero en el firme de la calle Pena Trevinca, en el barrio de San Francisco de Ourense, a causa de las fuertes lluvias y que creó alarma al descubrirse el frágil estado del subsuelo, ya está reparado. Solo queda rematar todo lo referente a la urbanización exterior y la renovación de aceras. Según el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, está previsto que reabra al tráfico este mismo martes. «Ha sido habilitada en tiempo récord», afirma el regidor.

La empresa concesionaria ha conseguido solucionar en estas diez semanas y después de no pocos avatares y algún parón forzoso por las complicaciones que se encontraron en el subsuelo, este proyecto mal gestionado en su día, de modo que el firme de la calle quede ya reparado, mejorando también las infraestructuras y la consolidación interna en ese tramo para que la situación no vuelva a repetirse. Sin embargo, siguen trabajando en las mejoras y la urbanización del entorno. En este caso, además, están rematando las nuevas aceras que, aprovechando la avería, se han hecho ya más anchas, afirman algunos vecinos.

Menos plazas para aparcar

Esto ha provocado las primeras quejas entre algunos residentes en Pena Trevinca, que consideran que, con la ampliación de las aceras, se han reducido las plazas de estacionamiento en un momento en el que es especialmente difícil estacionar en superficie. Esto se va a complicar cuando se implante por completo la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), señalan, pues hay calles de este barrio de San Francisco afectadas. Por otro lado, indican las mismas fuentes vecinales, se trata de una zona de gran crecimiento demográfico durante décadas, pero en la que no hay una dotación suficiente de garajes en buena parte de los edificios.

Los hechos que dieron lugar a esta complicada avería por hundimiento del firme, que revolucionó el tráfico en toda esta zona de San Francisco, se produjeron sobre las 17.00 horas del 26 de enero, por lo que el Concello inició los trabajos de señalización y balizamiento de la zona afectada. El martes 27 de enero, a las 10.00 horas, para no interferir en la entrada de los centros escolares, se realizó una cata de control para evaluar el estado de la base del pavimento. El diagnóstico técnico tras la inspección mostró que bajo la loseta de hormigón (que originalmente servía de base para el antiguo adoquín) existía un hueco de grandes dimensiones. Las medidas adoptadas fueron el corte al tráfico de forma total y, por motivos de estricta seguridad, la calle permaneció cerrada hasta ahora al paso de vehículos, mientras se ejecutaban los trabajos de reparación necesarios para enmendar la deficiencia y garantizar la estabilidad del firme. Se habilitaron, además, rutas alternativas.

La obra de la avenida de Portugal se reinicia el viernes

Dentro de los anuncios que hace el alcalde en su canal habitual, sus redes, también ratificó que el viernes comienzan de nuevo las obras del proyecto de humanización de la avenida de Portugal. El Concello aprobó la semana pasada, en una Xunta de Goberno Local, la adjudicación por vía de emergencia de este proyecto, una cuestión excepcional para una situación también inusual, la creada tras el abandono de la empresa concesionaria Opain S. L., que paró la obra el día 9 de marzo, alegando impagos del Concello, que le adeudaba entonces algo más de 500.000 euros. Al no responder a los requerimientos del Concello para que reiniciase el proyecto, y ante el silencio de la empresa, recurrió a este sistema. Mientras tanto, la plataforma de comercio y vecinos que se creó en su momento para obtener más información sobre el proyecto aguarda que se cumplan los plazos dados.