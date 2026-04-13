Los robos reiterados de dos jóvenes en una casa de Ourense y un atrincheramiento con amenazas a la Policía: «Me voy a rajar, os voy a rajar»

Uno está en prisión, y compareció desde la cárcel por videoconferencia; el otro se presentó este lunes a la audiencia preliminar, en el que las partes no alcanzaron una conformidad. El juicio ha quedado señalado para noviembre, en la plaza 1 de la sección penal del tribunal de instancia de Ourense. El encausado que se encuentra en la cárcel seguirá recluido en esas fechas, afirmó en la vista. No obstante, la magistrada le recordó que, si no se presenta al juicio, será detenido y volverá en prisión. La jueza expresó la misma advertencia al otro sospechoso. Se enfrentan a una petición provisional de la Fiscalía de 5 años y 5 meses, y de 3 años de cárcel, respectivamente.

Los dos jóvenes, de 28 y 22 años en la actualidad, están acusados de un delito continuado de robo con fuerza en una casa habitada de la ciudad, en la Avenida de Buenos Aires, a la que presuntamente entraron en distintas ocasiones en agosto de 2023. Una de las veces, se atrincheraron en una habitación tras ser sorprendidos por la Policía. El acusado que se enfrenta a mayor pena esgrimió un cuchillo amenazando con autolesionarse e intimidó también a los agentes, según la Fiscalía. «Me voy a rajar, os voy a rajar», dijo este joven, presuntamente, acusado de un delito de atentado a la autoridad por este episodio.

Este varón cuenta con antecedentes por acontecimientos similares. En abril de 2023 fue condenado a 3 años de prisión, por el mismo juzgado y un delito idéntico, de robo con fuerza en casa habitada. Ahora será juzgado por hechos cometidos pocos meses más tarde.

En una de las ocasiones que se analizan en esta causa, los dos acusados entraron presuntamente en una casa unifamiliar de la Avenida de Buenos Aires tras forzar una persiana y una ventana. Dentro, colocaron varios muebles en la puerta de entrada para bloquear el paso. Según la Fiscalía, los sospechosos se llevaron una máquina de afeitar, una cadena de acero, dos mochilas, una tableta electrónica, además de un teléfono móvil, 200 euros en efectivo, un altavoz pequeño y un micrófono de karaoke.

En otra madrugada, ambos jóvenes volvieron a entrar en la misma casa, forzando una persiana. Llegaron a sacar mochilas y bolsas con efectos (desde juguetes de bebé, a mantas y comida), pero las pertenencias fueron devueltas, porque los acusados no lograron su propósito al ser sorprendidos por la Policía.

«Nos entréis, que os rajo y me corto el cuello»

Una de las veces en la que los dos sospechosos estaban en la casa, se presentaron cinco agentes de la comisaría. La noche del 5 de agosto de 2023, sobre las 23:50 horas, los dos jóvenes se atrincheraron en una habitación de la vivienda. El acusado que se expone a una mayor petición de condena empezó a decir a los policías, presuntamente: «Nos entréis, que os rajo y me corto el cuello».

Los agentes accedieron a la habitación; el sospechoso llevaba en una mano un cuchillo, que colocó sobre su cuello. «Me voy a rajar, os voy a rajar», manifestó. Según la Fiscalía, lo hizo mientras realizaba gestos amenazantes con el cuchillo «hacia los policías y de manera reiterativa».

Este sospechoso sufre un trastorno de la personalidad límite con rasgos impulsivos. Limitaba su capacidad para actuar en el delito de atentado (la Fiscalía pide que se le aplique una eximente incompleta), y en cambio no afecta a sus facultades con respecto a los delitos de robo con fuerza.