Un coro multidisciplinar
Ourencanto convirtió Ourense en la capital del canto coral: un concierto final con cientos de voces
Ourencanto clausuró ayer su octava edición con un gran concierto en el Auditorio, en el que unieron sus voces de la mayoría de coros participantes
Ourense bajó ayer el telón de Ourencanto con un gran concierto con la participación de buena parte de las más de 300 voces infantiles y juveniles, que convirtieron la ciudad este fin de semana en la capital del canto coral.
Esta octava edición de Ourencanto, que organiza el Concello, comenzó el viernes bajo la dirección técnica de Cristina Rodríguez y Carlos Núñez y que reunió a coros infantiles juveniles y escolares, cuyos participantes tenían edades comprendidas entre los 8 y los 18 años.
Ourense fue para todos ellos durante estos días un lugar de convivencia y de formación musical. Y el día de ayer, tras los conciertos que se habían ofrecido también desde la mañana, con los coros de Primaria y Secundaria, hubo un ensayo general a primera hora de la tarde para ese gran concierto de clausura, en el que todos los participantes llenaron el escenario del Auditorio Municipal en un emotivo canto final de despedida.
El festival cuenta desde de su origen con la dirección artística de Josu Elberdin, figura de prestigio internacional , cuya trayectoria ha sido esencial para consolidar el proyecto ya desde las anteriores ediciones. Ourencanto es una iniciativa pionera, creada para unir formación y música. Su impacto ha inspirado proyectos en España e Hispanoamérica.
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