Comienza en Ourense la «Primavera Republicana 2026»: conferencias y libros contra la desmemoria

Amigos da República estrena su «Primavera republicana 2026», un programa de actos que arranca este martes, 14 de abril, fecha de proclamación de la Segunda República, y rematará el 19 de mayo con toda las convocatorias, una oferta «muy densa y completa porque cada día es más necesaria mantener viva la memoria» explicaba Marisa Padrón durante la presentación de esta nueva edición del ciclo de investigación, investigación y también conmemorativo de la Segunda República y también de los que la hicieron posible. En la presentación estuvo acompañada por Manuel Sueiro y David Zaplana

Un bellísimo e inspirador cartel de Baldomero Moreiras, que ha vuelto a colaborar con Amigos da República de forma altruista, invita a adentrarse en los contenidos del programa que arranca este 14 de abril a las 19.30 horas en el Liceo, con la conferencia «O piloto, último guerrillero”, impartida por Alfonso Eiré.

El viernes 17 de abril a las 20.00 horas, también en el Liceo, tendrá lugar la conferencia «De la crisis da restauración a la esperanza republicana: Pío Príncipe y el Ourense de su tiempo», de María Jesús Tapia y con participación de Julio Prada. Pío Príncipe fue un muy activo miembro del Partido Republicano Radical, desde el 15 de enero de 1918 hasta su fallecimiento en enero del 33, y desempeñó además el cargo de presidente del comité provincial del mencionado partido en Ourense.

A las 21.30 horas se celebrará la Cena de la República, con música del grupo Os Fedellos y tickets a la venta en el Liceo. El programa continúa el 19 de abril a las 12.00 horas con el homenaje a los republicanos represaliados en el cementerio de San Francisco.

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El jueves 23 de abril, a las 20. 30 horas, se proyectan los documentales «Rocío» y «El caso Rocío» en la antigua casa de cultura de Concejo, organizado por el Cine Club Padre Feijoo. El 15 de mayo a las 19.30 horas, el Liceo será escenario de la presentación del libro «Recuerdos del abuelo Anselmo», de Alfonso Nieto y finalmente, el 19 de mayo a las 19.30 horas, en la Biblioteca Nós, tendrá lugar la presentación del libro «Entre Hienas», de Loreto Urraca Luque.