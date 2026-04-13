Amigos da República
Comienza en Ourense la «Primavera Republicana 2026»: conferencias y libros contra la desmemoria
El programa comienza este martes, 14 de abril, con la conferencia sobre el último guerrilleiro, O Piloto, a cargo de Afonso Eiré
M. J. Álvarez
Amigos da República estrena su «Primavera republicana 2026», un programa de actos que arranca este martes, 14 de abril, fecha de proclamación de la Segunda República, y rematará el 19 de mayo con toda las convocatorias, una oferta «muy densa y completa porque cada día es más necesaria mantener viva la memoria» explicaba Marisa Padrón durante la presentación de esta nueva edición del ciclo de investigación, investigación y también conmemorativo de la Segunda República y también de los que la hicieron posible. En la presentación estuvo acompañada por Manuel Sueiro y David Zaplana
Un bellísimo e inspirador cartel de Baldomero Moreiras, que ha vuelto a colaborar con Amigos da República de forma altruista, invita a adentrarse en los contenidos del programa que arranca este 14 de abril a las 19.30 horas en el Liceo, con la conferencia «O piloto, último guerrillero”, impartida por Alfonso Eiré.
El viernes 17 de abril a las 20.00 horas, también en el Liceo, tendrá lugar la conferencia «De la crisis da restauración a la esperanza republicana: Pío Príncipe y el Ourense de su tiempo», de María Jesús Tapia y con participación de Julio Prada. Pío Príncipe fue un muy activo miembro del Partido Republicano Radical, desde el 15 de enero de 1918 hasta su fallecimiento en enero del 33, y desempeñó además el cargo de presidente del comité provincial del mencionado partido en Ourense.
A las 21.30 horas se celebrará la Cena de la República, con música del grupo Os Fedellos y tickets a la venta en el Liceo. El programa continúa el 19 de abril a las 12.00 horas con el homenaje a los republicanos represaliados en el cementerio de San Francisco.
El jueves 23 de abril, a las 20. 30 horas, se proyectan los documentales «Rocío» y «El caso Rocío» en la antigua casa de cultura de Concejo, organizado por el Cine Club Padre Feijoo. El 15 de mayo a las 19.30 horas, el Liceo será escenario de la presentación del libro «Recuerdos del abuelo Anselmo», de Alfonso Nieto y finalmente, el 19 de mayo a las 19.30 horas, en la Biblioteca Nós, tendrá lugar la presentación del libro «Entre Hienas», de Loreto Urraca Luque.
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