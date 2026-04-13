Los casos de la Fiscalía por delincuencia juvenil se duplicaron desde 2020 en Ourense

Una agresión con arma blanca cometida presuntamente por una menor contra otra y que fue grabada en vídeo. Una quedada entre jóvenes en el centro comercial, con la supuesta intención de pelearse en las vacaciones de Semana Santa, frustrada gracias a la rápida intervención de la Policía. La incursión de un adolescente en el pabellón deportivo de Os Remedios, donde presuntamente apuntó con una pistola de juguete a niños que entrenaban al baloncesto. Son tres de los últimos episodios protagonizados por menores de edad en la provincia de Ourense que han saltado a las noticias. Alejando la actualidad del foco, los datos constatan una tendencia al alza de los procedimientos penales contra personas de entre 14 y menos de 18 años (los niños y chicos por debajo de esa franja son inimputables). La Fiscalía es la institución que se encarga de incoar los expedientes de reforma, cuando existe responsabilidad penal, así como de trabajar en conjunto con la Xunta en materia de protección de los derechos de los menores. La memoria más reciente del ministerio público en Galicia señala que, en la última década, a la espera de los datos de 2025, los procedimientos penales contra menores de edad han crecido en la provincia ourensana. La cifra de 2024, la última disponibles, duplica el registro de 2020 y es un 146% mayor que el de 2015.

El palacio de justicia alberga la sede de la Fiscalía de Menores. / Iñaki Osorio

En aquel ejercicio, la Fiscalía tramitó 379 procedimientos por presunta responsabilidad penal de menores de edad. Hubo 440 casos en 2016, 507 en 2017, 511 en 2018, 503 en 2019, una caída a 492 en 2020 —el año del estado de alarma por la pandemia de covid—, un repunte a 555 delitos en 2021 y, desde entonces, constantes y destacados incrementos de casos: 631 en 2022, 754 en 2023 y 932 procedimientos de la Fiscalía tramitados contra menores en Ourense en 2024. Con respecto al último dato, 785 asuntos depararon diligencias preliminares de la Fiscalía y 147, expedientes de reforma.

La cifra media anual en Galicia de delitos cometidos por menores y de los que tuvo conocimiento la Fiscalía se sitúa en los 2.928 casos entre el periodo 2015 y 2024. El total de delitos en la provincia de Ourense del último ejercicio ascendió a 785 casos tramitados en procedimientos contra menores —un 28% más que el dato de 2023—, incluyendo 242 infracciones penales leves.

Los delitos más frecuentes

Según la estadística de la Fiscalía en la comunidad, los tipos más habituales de delincuencia juvenil en la provincia son los hechos contra el patrimonio —114—, como robos, atracos, hurtos y daños; los delitos de lesiones —104—, los que atentan contra la libertad sexual —52 casos—, así como los delitos de violencia familiar, incluida la machista, con 51 hechos delictivos de menores en la provincia de Ourense durante 2024. En materia de acoso escolar, la Fiscalía detectó ese año en la provincia 24 delitos bullying.

En 2024, el juzgado de Menores de Ourense dictó un total de 104 sentencias contra personas de entre 14 y menos de 18 años. La gran mayoría —97— fueron condenas, 85 de ellas dictadas con una conformidad del encausado, tras un reconocimiento de los hechos y la asunción de la responsabilidad.

En la memoria, la Fiscalía hace referencia a a la eficacia de las soluciones extraprocesales, con un total de 115 acuerdos adoptados en Galicia en 2024. Es «indudable la efectividad» de estas medidas «como medio alternativo de resolución de conflictos en el proceso penal de menores», indica el ministerio público. Son soluciones que aportan beneficios «empíricamente constatados en la práctica observada en las fiscalías de menores, aunque el porcentaje de su aplicación aún no ha alcanzado las cifras de otros países de nuestro entorno jurídico cultural», dice en su última memoria la institución, cuyo fiscal delegado autonómico es el especialista en Ourense José Manuel Ucha.

En la memoria de 2024 presentada al inicio de este año judicial por el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la Fiscalía hace referencia a cómo «las secciones de menores de territorios tan dispares en tamaño y localización geográfica como son Tenerife, Madrid, Alicante, Sevilla, Illes Balears, Ourense, Valladolid, o Barcelona, muestran su seria preocupación y alarma por el incremento y auge de conductas cada vez más violentas realizadas por menores». Cita la institución un «aumento de las infracciones de violencia intrafamiliar, de lesiones en general, de conductas contra la libertad sexual y el creciente abuso o mal uso» de las tecnologías, «con especial incidencia en el campo del acoso escolar».

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En un epígrafe que no alude en concreto a Ourense, la Fiscalía General del Estado reflexiona sobre «el auge de todo tipo de grupos y bandas juveniles violentas y de carácter identitario que están proliferando, no sólo en grandes urbes superpobladas sino también en núcleos poblacionales medianos y pequeños». El ministerio público ve «imprescindible abordar el problema mediante la adopción de medidas educativas para que los infractores alcancen un nivel mínimo de madurez y autogestión personal que les alejen de influencias marginales; ello conlleva la intervención temprana y multidisciplinar tendente a que no se perciba la violencia como una forma de vida normal en esos sectores juveniles».