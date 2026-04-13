«Un autónomo es un valiente y hay que apoyar a los 22.000 que hay en Ourense»

La recién elegida presidenta de Asociación de Autónomos de la Provincia de Ourense (AEPA Ourense), Ana Belén Fernández Valado, pone el foco en la relevancia del colectivo autónomo en la economía y el empleo provincial, al tiempo que alerta del impacto de las nuevas cargas que afectan especialmente a los autónomos societarios, cuyas cuotas vuelven a dispararse en 135 euros más al mes, lo que afectará a 2.000 en la provincia.

Valado afirma que los autónomos y autónomas son un potencial económico. Ourense cuenta con un total de 22. 109 personas autónomas, una cifra que refleja la magnitud de un colectivo que representa más del 20% del peso laboral y que, lejos de ser un sector homogéneo, la presidenta de AEPA subraya la diversidad de perfiles y realidades que conviven bajo esta fórmula laboral.

«Hoy en día hay que ser muy valiente para ser autónomo», señala Fernández Valado, quien insiste en que, además de los riesgos económicos conocidos, los profesionales deben enfrentarse a incertidumbres constantes y cambios normativos que dificultan la estabilidad de sus negocios.

El emprendimiento en la provincia responde a múltiples causas, afirma, desde la vocación empresarial hasta la necesidad de reinventarse ante la falta de oportunidades laborales, especialmente en determinados tramos de edad, cuando uno se ha quedado sin empleo a partir de los 40 o 50 años. En este contexto, el colectivo autónomo no solo mantiene actividad económica, «sino que también sostiene buena parte del tejido productivo local, especialmente en el pequeño comercio y la empresa familiar», indica.

Uno de los principales objetivos de AEPA, según su presidenta, «es dar visibilidad y reconocimiento institucional a este peso real, de manera que el colectivo tenga una representación acorde a su importancia económica».

«Desde Asociación AEPA Ourense representamos las necesidades de estas 22.109 personas autónomas, y nuestro principal objetivo es dejar claramente reflejado que el peso económico de nuestra provincia recae en este colectivo. Debe ser un colectivo reconocido y atendido acorde a su peso real, y nuestra prioridad es que esa realidad se vea reflejada en todos los niveles, sectores e instituciones, así como en los espacios de gobernanza donde se toman decisiones que afectan directamente al desarrollo económico y social de Ourense», indica Ana Belén Fernández Valado.

Unos perfiles muy diversos, con un 38,7 % de mujeres trabajando por cuenta propia

De acuerdo a los datos que maneja la Asociación de Autónomos de la Provincia de Ourense, actualizados a marzo, se mantiene una evolución de carácter ascendente en el número de autónomos, en la comparativa con el mes anterior. De ese total de 22.109 autónomos y autónomas que hay en Ourense, 13.540 son hombres (61,3%) y 8.568 mujeres (38,7%), lo que refleja tanto el peso del colectivo, explica la presidenta de AEPA Ourense, «así como los retos pendientes en el equilibrio de género».

De hecho los estudios realizados desde las asociaciones de autónomos ratifican que son las mujeres, de media edad o avanzada y en ocasiones del rural, las que sufren a menudo de forma más directa, ser trabajadoras por cuenta propia.

En general «el autónomo no es una figura aislada, es el motor de Ourense», defiende Fernández Valado, e insiste en la necesidad de que las administraciones reconozcan este peso. «Trabajamos para posicionar Ourense como un territorio referente del trabajo autónomo a nivel nacional, poniendo en valor su capacidad de generar actividad, sostener tejido económico y vertebrar el territorio». Define la estrategia de AEPA como la «revolución silenciosa», centrada en reforzar la visibilidad del colectivo y en consolidar su papel dentro de la economía provincial.

Dentro del conjunto de autónomos hay un grupo especialmente afectado por los últimos cambios: los autónomos societarios, que en la provincia rondan los 2.000 profesionales.

La reciente subida de cotizaciones supone un nuevo obstáculo para estos trabajadores, que ya operan en un entorno complejo. Desde AEPA advierten de que muchos autónomos no tienen capacidad ni tiempo para seguir el ritmo de los cambios normativos, lo que les obliga a recurrir a asesoramiento externo.

Esto supone, según Rafael Granados, presidente de ATA en Galicia, que un tercio de los autónomos gallegos verán subir 135 euros más al mes sus cotizaciones mínimas en 2026. «La base mínima de cotización para los autónomos societarios y colaboradores en España se ha elevado a 1.424 euros lo que supone en cotización una cuota mensual de 435 euros. El Gobierno de España no descansa en su intento de dar ‘sablazos’ a los autónomos. Sube un 42% la base de cotización (de 1.000 a 1.424 euros ) desde enero de 2026 a los societarios que tienen rendimientos próximos a 1.000 euros al mes. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos. En Galicia hablamos de más de 60.000 autónomos y en Ourense son 2.000 del total de más de 22.000 autónomos», afirma Rafael Granados.

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La subida de cotización en 135 euros más mensuales que se aplica este año a los autónomos societarios, trabajadores por cuenta propia pero en sociedades o cooperativa, eleva a unos 435 euros su cuota al mes. «Es un añadido más a la presión fiscal que llevamos sufriendo en los últimos años y se suma a otros problemas como el absentismo laboral», explica Pablo Sanmartín, CEO de Dixitalgou. «Las cuentas se complican a final de mes y creemos que esto no propicia que se sigan creando empresas que, al final, son una de las cosas que generan economía en la sociedad».