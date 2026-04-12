Pasarela de bellezas clásicas... y rodantes: del mítico Alpine al primer Mercedes Benz

El rugido elegante de los motores clásicos ha vuelto a escucharse en Expourense. El Salón del Vehículo Clásico, que se celebra este fin de semana en Expourense, es una mezcla de nostalgia, pasión y cifras que confirman que esta cita no deja de crecer: más de 60 expositores y un público fiel que, año tras año, convierte este evento en mucho más que una feria, en un auténtico punto de encuentro intergeneracional.

Los antiguos «cuatro latas» de la Guardia Civil. | IÑAKI OSORIO

Desde primera hora, la afluencia de visitantes fue constante, con un detalle especialmente llamativo: la presencia de numerosas familias que acudieron no solo a contemplar joyas del motor, sino a transmitir la afición a los más jóvenes. Una escena que refleja uno de los grandes logros del salón: garantizar el relevo generacional de una pasión que no entiende de edades.

Vista parcial del macrosalón de Expourense. | I. O

El área expositiva incluye además la participación de más de 150 vehículos clásicos (matriculados hasta 1996, es decir, con un mínimo de 30 años de antigüedad) entre los que se pueden encontrar tanto coches como motos. Estos vehículos de exposición están cedidos por coleccionistas privados, restauradores, mecánicos, clubes y particulares.

Pero si hay un gran protagonista en esta cuarta edición ese es Alpine. El pasillo central se ha transformado en un recorrido por la historia de esta mítica marca gracias a la colección privada del empresario ourensano Luis Aragonés. Una veintena de vehículos impecables, reunidos por primera vez en su totalidad, permiten al visitante viajar por décadas de diseño y competición en una exposición única.

Tampoco faltan atractivos como el mítico «Alpinche» cedido por la Fundación Estanislao Reverter, o muestras de exposiciones de vehículos clásicos de la Policía Nacional o la Guardia Civil cuyos BX o «cuatro latas» forman parte ya del imaginario colectivo.

La variedad es otro de los grandes reclamos. En un mismo espacio conviven iconos europeos como el Porsche 911 o el elegante Mercedes Pagoda con gigantes americanos como el Cadillac Eldorado de 1959 o el Pontiac Star Chief de 1955. A ellos se suma una notable representación japonesa de la mano del Club Nipón Ourense, consolidando un recorrido global por la historia del automóvil.

Este salón, que estará abierto todavía hoy con entradas de 5 euros por persona y gratis para niños menores de 12 años, reúne más de 150 vehículos clásicos —todos con al menos 30 años de antigüedad— cedidos por coleccionistas, restauradores y clubes. A estos se suma uno de los espacios más concurridos: el parking exterior, que ya ha superado los 200 coches.

Estos últimos, llegados desde Galicia, norte de Portugal, Asturias y Castilla y León, son una segunda exposición de auténticas bellezas del motor en el exterior de Expourense. En cuanto a los participantes, no faltó Talleres Marvic, especializado en la restauración de clásicos y de coches de competición. También repite Moventos, especializada en el alquiler de coches clásicos para eventos, sobre todo bodas, entre otras.

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Para que todos puedan disfrutar, destaca la presencia de una veintena de clubes de aficionados a marcas o modelos en concreto a nivel nacional (Club Lancia España, Alfa Romeo, Seat 124 o Mercedes Benz W123) que comparten espacio con clubes gallegos o portugueses.