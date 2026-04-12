Misa y flores a Pedrayo, «o home que aglutinou un sentimento de todos»

«Corriches todo ou mundo e volviches á terra; a túa terra, aquela pola que loitaches e na que sementaches, e agora aquí tes os froitos. Pasou a Xeneración Nós, estamos aquí e virán outros. Grazas don Ramón, moitas, grazas polo que sufriches, polo que sementaches. Grazas por xuntarnos a todos, dun lado e de outro. Fixechelo mentras viviches. Fuches capaz de aglutinar un sentimento de todos».

Eran las palabras de Xosé Eduardo López Pereira, presidente de la Fundación Otero Pedrayo, en la ofrenda floral que se celebró en el cementerio de San Francisco, ante la sepultura en la que descansan los restos del patriarca de las letras gallegas, para conmemorar el 50 aniversario de su fallecimiento. Todo ello en un 2026 que ha sido declarado también Año Oteriano.

Fue una doble jornada de recuerdo y homenaje a Don Ramón, que comenzó por la mañana en la catedral de Ourense, con una misa oficiada por el obispo, Leonardo Lemos, y en la que participaron representantes de la cultura, la sociedad y la política ourensana, y contó con la actuación durante la celebración de la Coral de Ruada.

Buena parte de los asistentes a la celebración litúrgica en memoria del escritor y político ourensano se trasladaron luego al acto de ofrenda floral que se celebró en el en el cementerio de San Francisco.

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El presidente de la Fundación Otero Pedrayo fue el encargado de realizar una laudatio conemmorativa en la que subrayo que «teño a obriga de manter a túa memoria, non só para os que estamos a aquí, senón para os que que van vir no futuro, podelo ter por seguro don Ramón, que aquí agora e sempre estarás na nosa mente», señaló. n