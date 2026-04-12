Un laboratorio en el huerto de Manoli: Expertos de 18 ciudades, toman el pulso al estado del rural desde Trives

El huerto de Manoli, con una clase práctica de cómo plantar cebollas; la degustación de los productos que se elaboran en la panadería que tienen aún regusto a aldea; las charlas sobre el déficit del transporte. Estos están siendo algunos de los escenarios escogidos por los más de 100 visitantes llegados de nueve comunidades de España y 18 de provincias distintas que, desde el vierne están en las montañas de Trives, Ourense, en el Impact Campus Galicia, un proyecto pionero con participación de Xunta y Diputación e Impact Cup, para tomar el pulso al rural hablando cara a cara con sus vecinos y tratar de diseñar, desde Ourense, posibles alternativas para ellos.

Un grupo de trabajo, durante uno de los encuentros. | CEDIDA

Para este trabajo de campo, están en Río desde expertos en redes, deportistas, empresarios, inversores que, desde el día 9 y hasta hoy, han escogido las montañas de Trives, y en este caso del municipio , para realizar reuniones de trabajo por temas para tomar el pulso del rural a través de sus vecinos, sus fortalezas y debilidades, y tras el diagnóstico dar alternativas, para que el rural siga latiendo.

Pastora (dcha.) cuenta el déficit de transporte. / Cedida

Esos 9 grupos de trabajo tienen como objetivo conocer de primera mano las necesidades reales del rural, no desde un despacho, sino caminando por sus calles, entrando en sus casas y hablando con su gente.

En la huerta de Manoli, aprendiendo a sembrar. / Cedida

Juan Carlos Pérez, fundador de Aldealista y uno de los impulsores, junto con el alcalde, Miguel Pérez Blecua, de decenas de proyectos de revitalización del rural, explica que está siendo un contacto fructífero, tanto en lo turístico —«pues estas personas se alojan en la Estación de Montaña de Manzaneda»— como en lo humano, por la relación entre esos expertos de la urbe con la realidad de las aldeas. Vecinas como Pastora les narraron, por ejemplo, sus problema para desplazarse los 10 kilómetros que separan su aldea de la capitalidad, para participar en cualquiera de las actividades de Mulleres de Río. La panadera les contó las dificultades de su trabajo y también el orgullo de seguir elaborando productos de siempre.

«Las conversaciones son directas, cercanas, sin filtros. Los visitantes escuchan, preguntan y toman nota. No llevan móviles —una norma del encuentro para fomentar la conexión real—, así que la atención es plena», explica Juan Carlos. Se trata de entender antes de proponer, de poner rostro a los problemas del rural, que muchas veces se analizan lejos.

Explican que en esas charlas surgen temas que se repiten: la falta de transporte, las dificultades para acceder a la vivienda o la necesidad de servicios básicos en un territorio con 400 vecinos en 59 núcleos de población dispersos, explican.

Cambio de perspectiva

Para muchos de los participantes, acostumbrados a entornos urbanos, estos días en el Impact Campus Galicia les permiten descubrir que algo tan cotidiano como ir al supermercado puede convertirse en un reto. Supone un cambio de perspectiva. Las jornadas se completan con actividades compartidas, como una comida popular, donde vecinos y visitantes siguen intercambiando experiencias. Es ahí donde las ideas empiezan a tomar forma, pero siempre desde el respeto a lo escuchado. «No se trata solo de atraer visitantes, sino de construir futuro».

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Ayer visitó el Impact Campus Galicia el secretario xeral de Emprego y Relacións Laborais, Pablo Fernández, que mostró su deseo de que este proyecto permita «diseñar propuestas innovadoras para el rural» que puedan ser impulsadas luego por instituciones y agentes del territorio.