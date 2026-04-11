Población extranjera rehabilita viviendas y se asienta en Arnoia

El aumento del población no es algo de lo que puedan presumir muchos concellos del rural, pero en el caso de Arnoia, en la comarca de O Ribeiro, en lo que va de este año 2026, su censo ha pasado de los 970 habitantes a 1.015. La mayoría de los nuevos vecinos son extranjeros, y de hecho en el pueblo de Reza «son más los habitantes de fuera que los propios nativos», afirma el alcalde, Rodrigo Aparicio. Asimismo, gracias a un dispositivo de control de aforo de vehículos que circulan por el puente que le conecta a Ribadavia, se detecta que en la temporada de primavera verano circulan por él más de 2.000 solo en direccion a A Arnoia, por lo que el regidor solicitará a la Diputación y a la Xunta construir una nueva infraestructura ya que la actual es muy antigua.

Arnoia está creciendo en censo gracias a la llegada de nuevos vecinos provenientes de países como Venezuela, Brasil., Estados Unidos, Estonia, Italia, así como de puntos de España aunque éstos son los menos. Ello ha disparado la venta de viviendas y la rehabilitación de casas, así como los alquileres. De hecho, estos días unas personas «me pidieron hablar conmigo y el arquitecto para reformar una casa en el pueblo de Reza». Un sitio del que el regidor destaca que «mucha gente compró ahí. Ya son más los habitantes de fuera que los propios nativos».

En este municipio se vendieron en 2025 u ocho casas y en lo que va de 2026 dos. Señala que son en su mayoría gente de poder adquisitivo alto. No solo se rehabilitan inmuebles, sino que «un matrimonio de Seattle, Estados Unidos, construyó una enorme casa nueva». También hay mucha demanda de alquileres, sobre todo teniendo en cuenta que Arnoia cuenta con un balneario y una residencia de ancianos, que suman un centenar de trabajadores, de los que alrededor de 80 provienen de fuera del municipio (Portugal, Ourense)

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Arnoia también cuenta en lo hostelero con un restaurante de alta afluencia, hamburguesería y dos bares, y ante tanto movimiento de gente y de nuevos vecinos, el alcalde cree conveniente construir un nuevo puente, ya que el actual es antiguo, tiene limitación de tonelaje, solo puede pasar un coche a la vez. Apunta que entre otoño e invierno circulan por él unos 1.500 mientras que en primavera-verano más de 2.000 y « no van a otros sitios, Arnoia no es un sitio de paso a otros concellos».