Ourense pasa en cuestión de horas de máximas nacionales de 32,2 a los 15 ºC previstos para hoy

Ourense vivió ayer otro episodio de calor excepcional en esta época del año, con temperaturas claramente estivales meses antes del inicio del verano, y registró picos de 32,2 grados en la ciudad, así como de 31,8 grados en zonas de las comarcas de O Ribeiro y Arnoia, colocándose a la cabeza en el ranking nacional del calor, por encima de zonas tórridas como El Ejido (Almería) o Jaén.

Buscando sombra en la ciudad, que registró la máxima nacional. | ROI CRUZ

Sin embargo, una nueva oscilación térmica, que está convirtiendo esta primavera ourensana en una montaña rusa climatológica, pasando en estos días del abanico al paraguas o a los abrigos, hará que esas máximas del viernes desciendan hasta los 15 grados previstos para hoy en la provincia, según MeteoGalicia. Una jornada de extremos, pues también está previsto que los termómetros registren en la madrugada mínimas de 4 grados.

Esta tendencia, por la que abril vuelve a saludar al frío, continuará hasta el domingo 12 de abril, en el que las previsiones hablan de mínimas de 2 grados y máximas de 14, es decir, todavía más bajas que en la jornada sabatina. El lunes 13, la semana arrancará también, según el mismo portal de MeteoGalicia, con máximas de 14 grados y mínimas de 8, además de una previsión del 60 % de lluvia. Es decir, que este fin de semana y hasta el lunes, como mínimo, al abrigo habrá que sumar el paraguas.

Sin embargo, ayer, con esas máximas de 32,2 grados en la ciudad, las pozas termales eran el refugio para el chapuzón de muchos bañistas, algunos ya de fin de semana, buscando combatir el altísimo calor reinante en la ciudad con la inmersión en las aguas termales que, según sus asiduos, al estar en algunos puntos a 40 grados o más, minimizan la sensación de calor ambiente cuando se sale de las pozas. Sin embargo, a lo largo del sábado habrá que meterse en las pozas como alternativa para combatir el frío.

Los otros puntos que registraron las temperaturas más altas de Galicia fueron casi todos en la provincia. Tras esos 32,2 grados de Ourense ciudad, en Leiro se alcanzaron los 31,8 grados; en Ourense estación, otro punto de medición de temperaturas, también se registraron 31,8 grados, seguidos de los 31,7 grados en Remuíño (Arnoia).

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Finalmente, en ese ranking de los municipios gallegos con máximas este viernes también está Monforte de Lemos (Lugo), con 31,1 grados.