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Evacuado en helicóptero tras ser golpeado por un tractor en el concello ourensano de Bande

El conductor realizaba labores forestales cuando atropelló accidentalmente a la víctima

El momento de la evacuación en el helicóptero medicalizado

El momento de la evacuación en el helicóptero medicalizado / GES Muíños

Lucila González

Ourense

Un hombre tuvo que ser trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña tras resultar herido de consideración en la tarde de este sábado, después de ser golpeado por la pinza de una grúa que realizaba labores forestales en el concello de Bande.

Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo alrededor de las 17.15 horas en la carretera OU-540, a la altura del kilómetro 50, en la parroquia de Santa Comba. Desde allí comunicó el suceso el propio conductor de la maquinaria, quien explicó que, mientras realizaba una maniobra marcha atrás, golpeó de forma accidental a la víctima con la pinza de la grúa.

De inmediato, desde la central de emergencias se dio aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos profesionales movilizaron el helicóptero medicalizado ante la gravedad de las heridas.

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Para garantizar la seguridad en la zona y colaborar en las tareas de asistencia y evacuación, también participaron efectivos del GES de Muíños, agentes de la Guardia Civil y miembros de Protección Civil de la localidad.

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