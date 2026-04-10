Enfermedades musculoesqueléticas y problemas de salud mental, principales causas de un absentismo laboral que afecta aun 8,6% de trabajadores en Ourense

El absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales desafíos para el tejido empresarial de la provincia de Ourense, y que se ve en ocasiones tensionado, al alcanzar tasas del 8,6%, situándose por encima de la media nacional. A esta situación se suma la elevada duración de las bajas, que ronda los 67,5 días de media, y un impacto especialmente notable en sectores como la industria y los servicios. Entre las causas más frecuentes destacan las enfermedades musculoesqueléticas y los problemas de salud mental, que concentran la mayor parte de las incapacidades temporales.

Estos datos se dieron a conocer ayer y fueron analizados en una jornada de trabajo en la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) a través de su Observatorio sobre Capital Humano, centrado en el absentismo laboral y la escasez de mano de obra.

Este Observatorio se enmarca en la apuesta de la CEO por generar espacios de análisis, reflexión y propuestas que contribuyan a mejorar la competitividad del tejido empresarial y dar respuesta a los desafíos del mercado laboral actual.

En la bienvenida institucional participaron el presidente de la CEO, David Martínez, y su homólogo en la CEG, Juan Manuel Vieites, Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme, Adolfo García-Criado, director Institucional Territorial Noroeste Banco Sabadell, y José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración.

El encuentro aportó datos que avalan que la media es del 7,1% en España y afecta a 1,6 millones de trabajadores diarios, con Galicia por encima de la media, pues en la comunidad gallega se registran cerca de 98.000 ausencias diarias y un coste de 1.800 millones de euros.

Todas las conclusiones de este observatorio formarán parte de un informe final que estará disponible para su análisis por parte del tejido empresarial. Pone de relieve que el absentismo y la falta de mano de obra no son fenómenos aislados, sino problemas estructurales que afectan directamente a la productividad, la organización interna y la competitividad de las empresas.

A nivel general, los datos aportados ayer, reflejan una tendencia al alza en toda España, con millones de trabajadores ausentes cada día por diferentes causas. En Galicia, la situación es especialmente preocupante, tanto por el volumen de bajas como por su coste económico, que se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Los expertos que participaron ayer en este encuentro, coinciden en que el absentismo responde a múltiples factores. Entre ellos, el envejecimiento de la población activa, el aumento de los trastornos relacionados con la salud mental, las demoras en el sistema sanitario o los cambios sociales y culturales. Este carácter multifactorial complica su gestión y exige un enfoque integral, señalaron.

Proponen diálogo social

Por su parte, el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, defendió durante la presentación de este observatorio la necesidad de la colaboración de los representantes de las empresas, así como de las personas trabajadoras en el seno del diálogo social, para articular las medidas en las que «está trabajando el Gobierno gallego para hacer frente a la problemática del absentismo laboral injustificado y también tratar las actuaciones de la Administración estatal en este campo», señalaron. Siempre, subrayó, «con el máximo respeto a la salud y a los derechos de las personas trabajadoras» con el objetivo de blindarlos y a la vez mitigar el impacto en las empresas.

En esta línea, González ahondó en las medidas adelantadas ayer por el presidente de la Xunta en el debate sobre política general en el Parlamento.

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Entre ellas, la creación de un programa integral de abordaje de las bajas laborales con unidades especializadas como apoyo a los médicos de atención primaria para la atención y control de las bajas por dolencias más prevalentes, como la salud mental y musculoesqueléticas. También se busca avanzar en la desburocratización en la línea que ya se está trabajando con las mutuas.