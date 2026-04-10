Un crimen por un euro: piden 12 y 14 años de cárcel para los dos acusados de matar a un flautista callejero en Ourense

Jorge G. G. era una persona sin hogar muy conocida en la ciudad de Ourense: se dedicaba a pedir limosna y a tocar la flauta en la calle. Era muy habitual verlo en el casco histórico y en zonas de los barrios de A Ponte y O Vinteún. Su muerte, violenta y homicida, se desencadenó después de que los dos acusados de este crimen se acercasen a él con la supuesta intención de apoderarse del dinero que había recaudado, la noche del 14 de agosto de 2024. Uno de los sospechosos trató de arrebatarle una limosna de un euro que acababan de darle, y Jorge reaccionó dándole un empujón. Cuando se disponía a marcharse, «ambos acusados se dirigieron hacia él con intención de acabar con su vida», indica la Fiscalía de Ourense en su escrito de acusación, que ha registrado a finales de marzo.

Presuntamente, uno de los encausados, Enrique E. D., sujetó a la víctima y el otro sospechoso, el presunto autor del ataque, Miguel J. H. arrojó a Jorge al suelo y, con un cuchillo de nueve centímetros de hoja, le asestó presuntamente una puñalada. Al músico callejero y mendigo, que tenía 43 años y cargaba con una larga y dura experiencia vital, resistiendo las dificultades de una rutina sin un techo y con problemas de adicciones, esa puñada, que entró por el pómulo izquierdo y penetró en el interior del cráneo, desencadenó su muerte. No ocurrió de manera inmediata, sino dos días más tarde, durante su hospitalización.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio. Sin contemplar en esta fase del procedimiento la aplicación de ninguna atenuante, la representante del ministerio público solicita que Enrique E. D. sea condenado a 12 años de prisión, y que sobre Miguel J. H. recaiga una pena de 14 años de cárcel. Además, el ministerio público quiere que los encausados indemnicen a la madre con 50.000 euros y a los dos hermanos de la víctima con 17.000 euros para cada uno.

La Fiscalía considera que los dos sospechosos cometieron los hechos «puestos de común acuerdo». Sobre las 23:30 horas de la noche del 14 de agosto de 2024, el flautista estaba pidiendo limosna en las inmediaciones de una cafetería, en la Avenida de Santiago, en el barrio de O Vinteún. «Previamente concertados» —cree el ministerio público—, los acusados se acercaron a él con el propósito, presuntamente, de apoderarse del dinero que Jorge había logrado de la caridad de los viandantes.

Se fueron sin auxiliarlo

Según la fiscal, Enrique se lo exigió, el flautista se negó, el sospechoso trató de arrebatarle una limosna de un euro, y la víctima reaccionó empujando al asaltante. Tras el ataque con arma blanca que siguió a este incidente, los dos encausados se marcharon sin prestar ninguna ayuda a Jorge, que quedó tendido en el suelo. Supuestamente, Miguel le dijo al herido: «Para que veas que a mi primo se le hace caso», en referencia a Enrique.

Con una herida de gravedad en su cabeza, el flautista consiguió caminar hasta la terraza de una cafetería, donde fue auxiliado por varias personas y por una dotación de la Policía. Una ambulancia lo trasladó esa noche al hospital de Ourense. Dos días más tarde, a las 7:10 horas de la mañana del 17 de agosto de 2024, Jorge G. G. falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por el ataque con el arma blanca. Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Ourense detuvieron a los sospechosos, al poco de que se confirmase la muerte.

Será un juicio con jurado

Los presuntos autores de los hechos permanecen en prisión desde su detención en agosto de 2024. Son rostros habituales en el ámbito de la delincuencia. Desde hace varios meses, Enrique E. D. no deja de acumular condenas en otros procedimientos, la mayoría mediante acuerdos de conformidad, por robos y delitos similares contra el patrimonio cometidos en los últimos años en Ourense. Por su parte, Miguel J. H. resultó condenado en primera instancia por el apuñalamiento de otro varón que circulaba en bici la madrugada del 26 de julio de 2024, dos semanas antes del crimen del músico callejero. Esa sentencia contra Miguel, de un año de prisión, dictada en abril de 2025 por la plaza 2 de la sección de lo penal del tribunal de instancia, admitía recurso de apelación a la Audiencia Provincial. La causa más grave contra ambos, por el homicidio del flautista, será juzgada con un tribunal del jurado.