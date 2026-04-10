Alumnos del San José de Ourense debatirán y votarán en Estrasburgo tras ser invitados al Parlamento Europeo

Las últimas elecciones europeas dejaron en Ourense resultados muy divididos a la hora de decidir quién debía ocupar los escaños. Pero solo por esta vez, toda la sociedad ourensana estará de acuerdo sobre quién les debe representar en la UE: el colegio San José, de As Burgas, acaba de ser invitado por el Parlamento Europeo para conocer su sede de Estrasburgo como parte del programa Euroscola. Humor aparte, lo que acaba de conseguir el centro es un auténtico hito, pues en toda España tan solo un colegio más ha sido elegido para participar en el programa. Como único instituto gallego, San José partirá hacia la capital de la Alsacia-Lorena con una comitiva de 20 alumnos de 4º de la ESO y dos profesores, que podrán conocer el funcionamiento del hemiciclo con una experiencia totalmente inmersiva, en la que deberán debatir, negociar, presentar enmiendas e incluso votar sobre cuestiones europeas reales con adolescentes del resto de países de la Unión.

El hecho supone un gran orgullo para la ciudad, pero ¿qué ha hecho el San José para merecer tal privilegio? Para entenderlo hay que conocer a José Luis Guede, profesor de Historia y coordinador de los programas europeos, y remontarse tres años atrás. Fue entonces cuando el Josefinas se introdujo en el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, una iniciativa que busca concienciar a los jóvenes sobre su funcionamiento y dar a entender cómo influye la UE en su vida cotidiana. De los 127 centros españoles que participan este curso en el programa, solo 12 son gallegos, y 3 de la provincia de Ourense, pues al San José lo acompañan el Taboada Chivite y el Padre Feijoó Zorelle, ambas participando en el apartado de escuelas mentoras que guían a las nuevas inmersas. Fue precisamente una docente del Zorelle la que animó a Guede a participar en el programa a partir de una formación en el CFR local. «Investigamos un pouco do que se trataba e vimos que podía encaixar. Aínda que eu nun principio quería algo de 'relax', porque viña da dirección do centro, chegou este proxecto e metímonos de cheo», explica. A partir de ahí comenzó bastante trabajo extradidáctico: se integró el proyecto en el currículo de forma multidisciplinar entre las materias, y además de la importante parte de investigación que requiere, hubo que buscar a «embajadores júnior» alumnos que se quisieran sumergir en la aventura y pasar horas fuera del horario lectivo para conocer más sobre la UE. Son 12 adolescentes los que participan en este curso, junto a los cinco profesores que hacen las veces de embajadores séniors y la figura del coordinador, Guede.

Más capacidad crítica

A este trabajo se le sumó este año un proyecto internacional de eTweening, una plataforma perteneciente al Erasmus+ que ayuda a que colegios de distintos países puedan colaborar mediante las TICs (tecnologías de la información y comunicación). En este sentido, el San José se alió con centros de Italia, Rumanía, Eslovaquia, Polonia y Turquía para llevar a cabo la iniciativa Plant Seed of Europe, relacionada con el impacto que tienen los conflictos bélicos en el medio ambiente. Tras investigar, elaboraron revistas digitales o un mapa colaborativo sobre cómo se clafisica en cada estado los espacios naturales, y por el próximo 9 de mayo (Día de Europa) cada localidad entregará un árbol senlleiro de la zona a la ciudadanía. En As Burgas, será el castiñeiro la plantación elegida.

Fue por toda esta labor por la que Estrasbrugo decidió premiarles con el Euroscola, una noticia que todos esos alumnos que llevan años participando de manera altruista celebraron por todo lo alto. África Fernández, Marco de la Fuente e Irene Areas son tres los embajadores júniors del San José, y todavía esbozan una sonrisa cuando se enteraron de que irían al Parlamento: «Estabamos un pouco pendentes de se poderiamos ir ou non, pero cando Guede nos ensinou o correo coa invitación, non nolo podiamos crer», confiesan. Echando la vista atrás, todos reconocen que la participación en este proyecto les ha ayudado a ver el impacto que tiene la Unión Europea a nivel local, algo a lo que «na nosa idade non adoitamos estar atentos», y también mejorar bastante su capacidad crítica: «Agora estamos máis concienciados das problemáticas sociais, podemos falar con xente que sabe do tema e propoñer solucións. Ademais, sabemos que o de ir ao Parlamento Europeo é unha experiencia única que non imos esquecer, e esperamos poder aproveitala», explican.