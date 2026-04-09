Uno de cada tres euros para trabajos forestales por el fuego en España se destina a Ourense

Aumentar la biodiversidad, mejorar la protección tanto del suelo como del entorno paisajístico y rehabilitar pistas para vertebrar el medio. Estos son los objetivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plan de restauración de zonas afectadas por los incendios forestales el verano de 2025. El departamento de Sara Aagesen ha destinado, a través de la Dirección General de Biodiversidad y Bosques 24 millones de euros en trabajos forestales por toda España, y el infierno que se vivió a lo largo de la provincia de Ourense ha quedado bien presente en la distribución de ayudas: el 25% del presupuesto de rehabilitación total se gastará en acciones en la región termal.

En la que más se invierte

Como ha anunciado la subdelegación del gobierno en Ourense, 9,49 millones de la partida se destinan a tierras gallegas, repartidos en 13 zonas de actuación. De esa cifra, sólo una de las acciones no se realizará en Ourense, con lo que la inversión en las Burgas alcanza los 8,82 millones de euros entre 12 trabajos previstos. A estas cantidades hay que sumarle el trozo de pastel de la ayuda de Aguas, pues aparte de los 24 millones para trabajos forestales, Miteco invierte 10,5 más a través de las confederaciones hidrográficas para proteger los recursos hídricos. De ellos, 3 millones van para la confederación Miño-Sil, a la que pertenece la gran mayoría de las dependencias acuáticas ourensanas, mientras que la del Duero, que controla el Támega, se lleva los 5,1 restantes, todo ellos para evitar la contaminación de ríos y embalses. Con estos números Ourense se convierte en la provincia en la que más dinero se invierte para rehabilitar zonas forestales, y la segunda con más actuaciones previstas, sólo superada por León, que cuenta con trabajar en 15 ámbitos.

Estos 12 trabajos proyectados en Ourense se dividen en cinco sectores, tres de ellos denominados, cómo no, por los tres fuegos que se convirtieron en los mayores incendios forestales de la historia de Galicia desde que hay registros. El foco originado en Larouco, el más grande de todos, es también en el que más dinero se invierten: 2,39 millones de euros divididos en tres actuaciones en Rubía, Petín y O Barco y A Rúa y Vilamartín de Valdeorras para paliar los efectos del fuego que arrasó con 31.700 hectáreas. Para el incendio de Oímbra se destinan otro trío de restauraciones en Monterrei, Castrelo do Val y Laza y los montes de Cualedro, Xinzo de Limia, Baltar, Verín y Oímbra. El mismo número de reparaciones se destinan a los efectos del foco de Chandrexa de Queixa, que llevará a operarios a los montes de A Pobra y Manzaneda, Montederramo y Chandrexa y el paraje entre Maceda Vilariño de Conos, Laza y Viana do Bolo. La actuación más costosa, sin embargo, se realizará en A Gudiña en la zona afectada por el incendio de A Mezquita, donde se invertirán únicamente en esa contratación prácticamente 800.000 euros, sumados a los 675.000 destinados a A Mezquita y Viana do Bolo para contrarrestar la pegada de ese mismo foco. Cierra la lista una operación en Carballeda de Valdeorras y A Veiga, donde el fuego originado el 20 de agosto arrasó con más de 5.000 hectáreas.

En concreto, estas actuaciones consisten en eliminar la madera quemada para facilitar la regeneración natural y eliminar o diminuir focos de infección de plagas, así como adecuar las infraestructuras de lucha contra la erosión para que no haya arrastres ni pérdida de suelo. Además, también se restauran las pistas forestales, imprescindibles para mejorar los accesos al monte que permitan facilitar trabajos de restauración, gestión o prevención de futuros incendios. En las actuaciones de Ourense, la totalidad de las empresas contratadas para estos trabajos son pymes. Salvo una de ellas, todas son gallegas, y en siete de las actuaciones serán compañías ourensanas, por lo que los trabajos de prevención permiten también generar empleo local.

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Estas obras de emergencia ya han comenzado en A Pobra de Trives, a donde se desplazó ayer el subdelegado del gobierno en Ourense, Eladio Santos. Tras su visita, afirmó que «a aposta pola restauración é a mellor medida para a prevención dos lumes. Non podemos esquecer a traxedia que vivimos o ano pasado porque temos que evitar que volva a suceder e, para iso é precisa a implicación de tódalas Administracións».