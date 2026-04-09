Del ‘fast fashion’ al mimo del diseño artesanal: el trabajo de Xiana Cobo en Ourense

Hubo un tiempo en el que el ritmo de Xiana Cobo no le pertenecía a ella, sino a las exigencias de la gran industria. Como diseñadora gráfica aplicada al textil digital, su día a día consistía en producir una cantidad de diseños semanales para proveedores de las grandes marcas de la moda rápida, para gigantes de la industria de fast fashion. Una labor con la que se sentía cómoda hasta que en el año 2015, un evento personal cambió su perspectiva para siempre: la maternidad. Aquel momento se convirtió en el catalizador que la llevó a replantearse su carrera y su ritmo de vida, sintiendo la necesidad de alejarse de una industria que demandaba una producción constante y diaria y centrarse en su proyecto personal, que lleva su propio nombre, Xiana Cobo.

Una marca que empezó a materializarse en 2018 y que ayer, con motivo de los Días Europeos de la Artesanía, compartió en la ourensana tienda de Amodo, donde impartió un taller de estampado en textil, la que es su especialidad.

Xiana Cobo durante el taller de estampado textil / Roi Cruz

«Tenía como un impulso, una pulsión de crear mi propia marca con su propia narrativa y mis propias ideas», confiesa la artista sobre un cambio de rumbo que la llevó de las pantallas digitales al contacto directo con la materia y de la estabilidad económica y la exigencia de otros a depender de una misma, para lo bueno, como marcar sus propios tiempos, pero también para lo malo, «el diseño que se ve es una parte pequeña, hay muchas cosas detrás que no se ven, que requieren mucho trabajo, el esfuerzo por llegar a fin de mes, mil gestiones, llevar las propias redes sociales...El resultado es la punta del iceberg», expone.

La técnica que centró el taller que impartió en Amodo es la estampación con bloques, en ella volcó su pasión por la recuperación de técnicas más manuales, en contacto con el trabajo directo.

«Es un proceso tradicional donde el diseño se traslada a la tela mediante la presión de sellos impregnados en pintura. Aunque tradicionalmente se asocia a la madera o el metal yo utilizo un material dúctil, muy fácil de trabajar, que puede hacerlo todo el mundo», comenta, facilitando así que cualquier persona pueda componer un diseño propio de forma libre y fluida.

Eso fue lo que comprobaron las cinco mujeres que participaron en el taller realizado en la sala invisible de la tienda ourensana; el primero en la ciudad de As Burgas para la diseñadora, pese a que desde el 2021 llevar su talento por toda Galicia es su principal fuente de ingresos, compaginándola con su propia producción, que se puede encontrar en la página web que lleva por título su nombre, Xiana Cobo, aunque desde ayer también se pude adquirir alguna pieza en Amodo.

En el comercio de la calle Santo Domingo dejó «pañuelos estampados», lo mismo que enseñó a hacer a sus cinco aplicadas estudiantes que se llevaron «pañuelos con los estampados que eligieron entre los muchos sellos temáticos», aunque lo más seleccionado fue «mundo naturaleza y ambiente marítimo». Con todo, como buena artesana, ensalza que al tratarse de un trabajo propio «todos son distintos, no se repiten, son diseños originales».

Identidad y pedagogía

La artesana nació en Ortigueira y reside en Santiago de Compostela, a donde se mudó en los inicios de su juventud para estudiar en la Mestre Mateo. De aquella etapa no solo sacó su labor artística, también se llevó una función pedagógica que traslada a sus talleres.

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En Amodo se dedicó a la estampación de pañuelos, pero no solo imparte talleres en comercios y ferias. Uno de sus proyectos más ambiciosos involucró a alumnas de un instituto en la creación integral de un pañuelo: «Desde el diseño de sellos inspirados en la vanguardia de Maruja Mallo hasta la recuperación del «orillo de Rulo», una técnica de acabado manual de los bordes del tejido que hoy es casi una reliquia. Es una técnica que está en desuso porque es una cosa hecha a mano, que no se ve muy habitualmente», comenta sobre un modo de trabajar que resume su manera de entender el oficio: volver al origen para dar valor a cada pieza y a cada proceso, porque ante la velocidad efímera del día a día, Cobo aprovecha los Días Europeos de la Artesanía para reivindicar el tiempo, el proceso y la imperfección como seña de identidad.