Coronel Peñas Peckler: "Ourense tuvo peso en las guerras, y solo en la de Cuba, murieron 1.600 ourensanos, chavales muy jóvenes que sacaban de sus aldeas, a las que nunca pudieron regresar"

Tener en Ourense un subdelegado del Ministerio de Defensa, el coronel Jesús Antonio Peñas Peckler, que, aparte de atesorar un impresionante currículum en las más variadas misiones internacionales, bélicas o de paz, desde Bosnia a Afganistán o la Antártida, entre muchas otras, es un humanista convencido y licenciado en Historia, permitió disfrutar ayer, en el Liceo, de una conferencia impartida por él mismo que, bajo el título «La historia militar de Ourense, desde los castros al Regimiento Zamora 8 y Cachamuiña», desveló que Ourense no ha sido ajena a muchas de las grandes contiendas de la historia, sino que ha participado directamente en ellas.

«He hecho un relato sobre la historia de Ourense surfeando con el hilo conductor de su propia historia militar», indica el coronel Peckler en una interesante conferencia en la que relató tanto hechos heroicos como el curioso hecho de que hay cinco ourensanos que tienen la distinción militar más importante que hay en España, la Cruz Laureada de San Fernando. Entre ellos, el cabo Salvador Jordán en Filipinas o Manuel Rapela en Cuba, este último recordado por su humildad: tras resistir un ataque, «lo primero que dijo fue que al menos no se llevaron el fusil».

Entre los hechos luctuosos recordó esos 1.600 ourensanos que murieron en la Guerra de Cuba. «Chicos muy jóvenes, a veces de pequeñas aldeas, a las que nunca volvieron».

Lejos de una lección académica al uso, el coronel planteó un recorrido ameno y divulgativo, deteniéndose en episodios y personajes que demuestran el peso de la provincia en distintas contiendas a lo largo de los siglos. Desde los primeros pobladores hasta las misiones más recientes, la historia castrense emerge como una parte esencial —y a menudo olvidada— de la identidad ourensana.

El punto de partida se sitúa en los castrexos, aquellos habitantes de los castros cuyo propio nombre, recordó, «viene de castrum, que significa emplazamiento defensivo». Una raíz lingüística que ya anticipa su carácter: «eran unos grandes soldados y unos grandes defensores, que se opusieron al imperio más ofensivo, que fue el de los romanos».

Ese espíritu de resistencia marca el inicio de un relato en el que la geografía, las fortalezas y la estrategia militar han sido claves en la configuración del territorio.

También hizo hincapié en que la Edad Media ocupa un lugar destacado, con especial atención a la arquitectura defensiva. El coronel subrayó la relevancia del Castillo de Monterrei, considerado «el castillo más importante de Ourense y de toda Galicia» y definido ya en las Cortes de Zamora de 1300 como «la llave del reino de Galicia». Junto a él, otras fortalezas como las de Maceda o la red defensiva de A Limia evidencian un territorio fuertemente militarizado.

Entre las anécdotas más llamativas que desgranó ayer figura la expedición del duque de Lancaster, cuyos ejércitos llegaron a tomar la ciudad de Ourense en 1386. «Se establecen en la corte en Ourense, acuñan moneda». También evocó episodios singulares como la destrucción, por tropas francesas, del cofre de las tres llaves del Couto Mixto, símbolo de sus privilegios históricos.

No podía faltar Cachamuiña, al que definió el coronel Peñas Peckler como «el militar más importante de Ourense», protagonista en la Guerra de la Independencia y clave en la formación de milicias populares. «Consiguió en poco tiempo formar a una gente que le hizo frente al ejército más importante del mundo, incluso mujeres».

El salto al siglo XIX le llevó ayer a la Guerra de Cuba, con un «impacto devastador, con más de 60.000 muertos; de ellos, más de 1.600 fallecidos eran de Ourense. Chavales jóvenes, que sacaban de aldeas a las que nunca volvían tras pasar penurias y enfermedades en la isla caribeña». Un estudio realizado en Valencia ha puesto nombre y apellidos a todos esos fallecidos.

Ahora la Subdelegación de Defensa está haciendo una hermosa labor al llevar a cada concello certificados con los nombres de aquellos fallecidos en Cuba. «Es un pequeño homenaje a aquella gente anónima, que dejó su vida en aquella guerra».

La historia del Regimiento Zamora 8, mereció por suna larga exposición Peñas Peckler por «la improta que tuvo en la ciuda dy provincia la presencia de más de 800 personas; dio vida a Ourense y a las propias instalaciones conventuales de San Francisco»·.

Noticias relacionadas

«El combate hoy es el fuego»

La conferencia del subdelegado de Defensa en el Liceo se cerró con una mirada al presente, donde el papel del Ejército sigue siendo relevante, aunque con nuevos escenarios. «El combate actual de los militares en Ourense ha sido la lucha contra el enemigo, que es el fuego, señaló, en referencia a la intervención de la UME y otras unidades en apoyo a los graves incendios recientes.