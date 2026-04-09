Condenado un traficante al que la Policía sorprendió en el exterior de la estación de tren de Ourense con droga en la mochila
El autor de los hechos, un veinteañero sin antecedentes, llevaba casi 100 gramos de resina de cannabis y 2.300 euros. Admite el delito y acepta 9 meses de prisión, pena suspendida con la condición de que no delinca en dos años
En una comparencia por videoconferencia de él y también de su defensa, en el trámite de audiencia preliminar, un joven veinteañero, sin antecedentes penales, se confesó autor este miércoles de un delito de tráfico de drogas y aceptó una condena de conformidad que le impone 9 meses de prisión más el pago de una multa de 900 euros. Como es un delincuente primario se le aplica el beneficio de la suspensión de pena. Para no perderlo, no puede cometer ningún nuevo delito en los próximos dos años. La sentencia, aceptada por el encausado en una vista ante la magistrada de la Plaza 2 de la sección penal de Ourense, ya es definitiva.
El joven se ha visto en una causa penal tras ser descubierto por la Policía. Sobre las 13 horas del 19 de junio de 2024 se encontraba en el exterior de la estación intermodal de Ourense, en compañía de otras dos personas. En este lugar, uno de los espacios públicos donde la Policía intensifica la vigilancia de forma habitual, para prevenir y detectar delitos, agentes de la comisaría identificaron al sospechoso y encontraron droga en el interior de una mochila que portaba.
Llevaba, en concreto, una tableta de resina de cannabis con un peso de 99,112 gramos y un valor en el mercado de algo más de 673 euros. Además, guardaba en la mochila, en diferentes compartimentos, un total de 2.381, 65 euros en distintos billetes. «Sustancia destinada y dinero procedente, sin duda, del ilícito tráfico al que se dedicaba», dice la Fiscalía en el relato de hechos del escrito de acusación, con el que el joven, ya condenado, se mostró conforme. La droga decomisada en esta operación será destruida.
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