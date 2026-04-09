Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico Estrecho OrmuzDebate Estado AutonomíaDesembarco Mobify VigoNombramiento StellantisOcupación Pisos TurísticosCondenada Hormigones NigránFriburgo-Celta
instagramlinkedin

Concello

El BNG alerta de impago salarial al personal que lleva la grúa

La empresa alega que «el Ayuntamiento no le paga; por eso no abona a los trabajadores»

M.J. A.

Ourense.

El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense, convocó una rueda de urgencia, para informar de que, tal y como habían advertido, hace semanas, la Servicio de la ORA iba a tener tanto desde el punto de vista económico cómo de la movilidad en la ciudad en su conjunto así como de la situación de «absoluta precariedad» en la que se encuentra el Servicio de grúa, prestado por la misma empresa concesionaria, Doal (antigua Vendex).

El portavoz del BNG Luis Seara explicó su comparecencia se debía a que «hoy queremos denunciar que las trabajadoras y trabajadores del servicio de la grúa, personal del depósito, conductores y recepcionistas, aun no cobraron la nómina del mes de marzo ni la paga de compensación social que, según convenio, había debido abonárseles también en marzo» .

Noticias relacionadas

Añadió que «estamos hablando de cerca de 2.400 euros que se le adeudan a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Servicio». El BNG señala que la justificación empleada por la empresa para argumentar dichos impagos es que «no paga porque el Ayuntamiento no le paga ella». Ante esta situación, Luis Seara le reclama al Gobierno Jácome que aclare la razón de no haber pagado a la empresa. En el BNG van más allá, pues recuerdan que «llueve e sobre mojado. El Ayuntamiento se convirtió en el paraíso del pufo». También los trabajadores despedidos de la ORA desde el 1 de enero, llevan también sin cobrar desde entonces y la situación está lejos de resolverse pues aplazó dos veces el juicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  2. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  3. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  4. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
  5. Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles
  6. Teo Cardalda: «Uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones es que hacen música con poco, un bombo, una voz y suena igual de bien»
  7. Familias de Lavadores, Cabral o Teis, sin plaza en sus colegios al cifrar la ratio en 14 alumnos para Infantil
  8. Caballero: «Estamos al lado de los médicos de cirugía cardíaca para que recuperen las 300.000 personas que derivaron a Santiago»

El BNG alerta de impago salarial al personal que lleva la grúa

Uno de cada tres euros para trabajos forestales por el fuego en España se destina a Ourense

El Concello rescindirá el contrato a Opain y espera conseguir otra empresa para retomar en una semana las obras de avenida de Portugal

Tanco, la histórica librería de Ourense se renueva: «Queremos que sexa un espazo cultural aberto para todos os cidadáns»

Tanco, la histórica librería de Ourense se renueva: «Queremos que sexa un espazo cultural aberto para todos os cidadáns»

El CEIP Curros Enríquez de Ourense convierte el arte en herramienta de sostenibilidad

El presidente del TSXG, ante la nueva estructura judicial: «Es evidente que un cambio de modelo centenario produce disfunciones; tenemos que poner todos los esfuerzos para que se asiente»

El presidente del TSXG, ante la nueva estructura judicial: «Es evidente que un cambio de modelo centenario produce disfunciones; tenemos que poner todos los esfuerzos para que se asiente»

Óscar e Alba Guzmán, pai e filla escritores, serán os pregoeiros da feira do libro de Ourense

Jorge Bermello: cascada de aplausos y una plaza con su nombre, en su 90 cumpleaños

Tracking Pixel Contents