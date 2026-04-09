El BNG alerta de impago salarial al personal que lleva la grúa

El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense, convocó una rueda de urgencia, para informar de que, tal y como habían advertido, hace semanas, la Servicio de la ORA iba a tener tanto desde el punto de vista económico cómo de la movilidad en la ciudad en su conjunto así como de la situación de «absoluta precariedad» en la que se encuentra el Servicio de grúa, prestado por la misma empresa concesionaria, Doal (antigua Vendex).

El portavoz del BNG Luis Seara explicó su comparecencia se debía a que «hoy queremos denunciar que las trabajadoras y trabajadores del servicio de la grúa, personal del depósito, conductores y recepcionistas, aun no cobraron la nómina del mes de marzo ni la paga de compensación social que, según convenio, había debido abonárseles también en marzo» .

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Añadió que «estamos hablando de cerca de 2.400 euros que se le adeudan a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Servicio». El BNG señala que la justificación empleada por la empresa para argumentar dichos impagos es que «no paga porque el Ayuntamiento no le paga ella». Ante esta situación, Luis Seara le reclama al Gobierno Jácome que aclare la razón de no haber pagado a la empresa. En el BNG van más allá, pues recuerdan que «llueve e sobre mojado. El Ayuntamiento se convirtió en el paraíso del pufo». También los trabajadores despedidos de la ORA desde el 1 de enero, llevan también sin cobrar desde entonces y la situación está lejos de resolverse pues aplazó dos veces el juicio.